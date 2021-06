Deutschland in Noten: Die DFB-Einzelkritik zur Niederlage gegen Weltmeister Frankreich

Die deutsche Nationalmannschaft hat den EM-Auftakt verpatzt. Am Dienstagabend gab es in der Münchner Allianz Arena vor 14.500 Zuschauern eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich. Das DFB-Team war gegen den Weltmeister nicht zwingend genug, kam zu selten in die gefährlichen Räume. Die frühe Führung für Frankreich fiel ausgerechnet durch ein Eigentor von Rückkehrer Mats Hummels (20.), der eine Flanke unglücklich ins eigene Tor bugsierte.

