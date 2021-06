Abseits-Wirbel bei Deutschland gegen Portugal: Ex-Schiedsrichter Rafati erklärt die strittigen Szenen

Am Ende kam es zum Glück nicht darauf an: Beim deutschen Sieg im zweiten EM-Spiel der DFB-Auswahl gegen Portugal jubelte Nationalspieler Robin Gosens früh über das 1:0 (5. Minute) – bis der englische Linienrichter die Fahne hob. In der Entstehung des vermeintlichen Treffers hatte Serge Gnabry hauchzart im Abseits gestanden. So musste Bundestrainer Joachim Löw mit ansehen, wie seine Mannschaft trotz gutem Start nach 15 Minuten durch ein Tor von Cristiano Ronaldo in Rückstand geriet.

