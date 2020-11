Nach 0:6-Debakel in Spanien: Das waren die höchsten Pleiten der deutschen Nationalmannschaft

Mit der höchsten Niederlage seit über 89 Jahren hat die deutsche Nationalmannschaft das Finalturnier der Nations League klar verpasst. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor am Dienstag gegen Spanien in Sevilla 0:6 (0:3) und verpasste damit den Gruppensieg. Eine Niederlage mit sechs Toren Unterschied hatte es zuletzt mit dem 0:6 am 24. Mai 1931 gegen Österreich gegeben. Nur beim 0:9 am 16. März 1909 gegen England in Oxford gab es eine noch höhere Niederlage. Anzeige Alvaro Morata (17. Minute), der dreimal erfolgreiche Ferran Torres (30./55./71.), Rodri (38.) und Mikel Oyarzabal (89.) trafen fast nach Belieben für die Spanier. Kapitän Manuel Neuer erlebte in seinem 96. Länderspiel, mit dem er zum alleinigen deutschen Rekordtorwart aufstieg, einen ganz bitteren Abend. Ähnlich bitter verliefen auch andere Partien der DFB-Elf. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick in den Rückspiegel: Das waren die fünf höchsten Pleiten der deutschen Nationalmannschaft.

Die höchsten DFB-Pleiten im Überblick

0:9 am 16. März 1909 gegen England: Bei dem Freundschaftsspiel in Oxford kassierte die DFB-Elf vor 6000 Besuchern die bisher höchste Niederlage. Damals gab es noch keinen Trainer für das Auswahl-Team, das mit Spielern vom FC Viktoria 1889 Berlin, Freiburger FC, SC Wacker Leipzig, SC Viktoria Hamburg oder auch Altona 93 besetzt war. Der damals wohl bekannteste Spieler war Adolf Jäger von Altona 93. Der Angreifer absolvierte zwischen 1908 und 1924 insgesamt 18 Länderspiele. Dabei gelangen ihm elf Treffer. 0:6 am 24. Mai 1931 gegen Österreich: Vor 40.000 Zuschauern musste die deutsche Nationalmannschaft die bis dato höchste Heimniederlage in einem Pflichtspiel einstecken. Den Rekord für die höchste Pflichtspielpleite teilt sich diese Partie jetzt mit der Nations-League-Schlappe in Spanien. Vor fast 90 Jahren war Otto Nerz der Trainer der DFB-Auswahl. Beim Spiel gegen Österreich erzielte Toni Schall wie auch Spaniens Ferran Torres in der Nations League einen Dreierpack. Reinhold Münzenberg, Karl Hohmann und Richard Hofmann waren 1931 die Stars der Nationalmannschaft.