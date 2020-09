Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Nations-League-Auftakt gegen Spanien

Bitterer Ausgleich in der sechsten und letzten Minute der Nachspielzeit. Nachdem für die deutsche Nationalelf in Stuttgart alles nach einem Erfolg gegen die Spanier, dem ersten seit 1988 in einem Pflichtspiel, aussah, traf Jose Gaya zum 1:1. Zuvor hatte Timo Werner auf Pass von Robin Gosens die sehenswerte 1:0-Führung erzielt (52.). Am Sonntag geht es am zweiten Spieltag der Nations League für das DFB-Team in Basel gegen die Schweiz.