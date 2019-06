Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Estland

Aushilfsbundestrainer Marcus Sorg und die deutsche Nationalelf beendeten die Saison mit einem lockeren, standesgemäßen 8:0-Pflichtsieg in der EM-Qualifikation gegen Estland, die Nummer 96 der Fifa-Weltrangliste (also im Ranking hinter den Kapverden oder Curacao). In Mainz trafen Marco Reus (2), der beste Deutsche, daneben Serge Gnabry (2), Leon Goretzka, Leroy Sané, der eingewechselte Timo Werner und Ilkay Gündogan (Elfmeter) zum sehenswerten 8:0-Scheibenschießen. Nun ist für das DFB-Team Sommerpause, das nächste Länderspiel erst Anfang September, wenn es in Hamburg gegen Holland geht (6.9.).