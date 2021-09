Deutschland in der Einzelkritik gegen Liechtenstein: Die Noten zum holprigen Debüt von Bundestrainer Hansi Flick

Entgegen der ursprünglichen Planung bleibt die Mannschaft aus regenerativen Gründen und aufgrund der An- und Abreise per Bus nach dem Abpfiff in St. Gallen und hält am Freitagvormittag noch eine lockere Einheit in der Schweiz ab. Anschließend geht es mit dem Bus zurück ins Waldhotel nach Stuttgart. Am Samstag findet die Abschlusseinheit in der Mercedes Benz-Arena statt, wo es am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) gegen Armenien geht. Am Dienstag fliegt der DFB-Tross dann zum abschließenden Partie nach Island (Anstoß am Mittwoch, 20.45 Uhr/RTL).