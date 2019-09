Deutschland in der Einzelkritik gegen Nordirland: Die Noten zum Sieg in der EM-Qualifikation

Wiedergutmachung geglückt und die Verhältnisse in der EM-Qualifikationsgruppe C etwas gerade gerückt. Die deutsche Nationalmannschaft hat durch ein 2:0 beim bisherigen Tabellenführer Nordirland den vierten Sieg im fünften Spiel eingefahren. Linksverteidiger Marcel Halstenberg traf in der 48. Minute für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw - Serge Gnabry legte kurz vor Abpfiff mit dem Treffer zum 2:0 nach. Der beste Mann stand allerdings im Tor ...