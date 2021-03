Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum EM-Quali-Auftakt gegen Island

Leicht und locker zu Teil eins auf der Rehabilitierungs-Tour nach der 0:6-Klatsche im November in Spanien. Mit 3:0 gewann die deutsche Nationalelf in Duisburg ihr erstes Qualifikationsspiel zur Winter-WM 2022 in Katar. Gegen Island präsentierte sich das Team des nach der EM im Sommer scheidenden Bundestrainers Joachim Löw konzentriert, zielstrebig und mit fixem Beginn. Nach nur sieben Minuten stand es schon 2:0 durch die Tore von Leon Goretzka (nach Ablage von Serge Gnabry) und Kai Havertz (nach Pass von Leroy Sané). Die schnellste Zwei-Tore-Führung einer Nationalelf seit 52 Jahren. Damals, am 21. Mai 1969, trafen Gerd Müller und Wolfgang Overath beim 12:0 gegen Zypern. Später erhöhte Ilkay Gündogan auf 3:0. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat sich Nationalmannschafts-Reporter Patrick Strasser die Partie genau angeschaut. Wie waren die deutschen Nationalspieler, die in der Startelf zunächst ohne Stürmer Timo Werner angetreten waren, in Form? Konnte zum Beispiel Gündogan seine starke Form, die er zuletzt bei Manchester City an den Tag gelegt hatte, bestätigen? Die DFB-Noten findet ihr hier im Überblick in der Galerie!

Deutschland in der Einzelkritik gegen Island Deutschland gegen Island in der Einzelkritik. ©