Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel der DFB-Auswahl gegen Ungarn 

Das DFB-Team steht im Achtelfinale. Ein hart umkämpftes 2:2 gegen Ungarn sicherte der Nationalmannschaft die nächste Runde. Adam Szalai (11.) hatte die Ungarn in München mit einem Kopfball in Führung gebracht, Kai Havertz (66.) für den Ausgleich gesorgt. Im direkten Gegenzug sorgte Andras Schäfer (68.) für das 2:1 für den Außenseiter. Der eingewechselte Leon Goretzka sorgte für das wichtige 2:2 (84.), das Deutschland in die K.o-Runde bugsierte. Anzeige

Für den SPORTBUZZER haben sich Sportchef Heiko Ostendorp und Chefreporter Tobias Manzke in München das letzte Gruppenspiel der Europameisterschaft angeschaut. Gegen Ungarn musste Bundestrainer Joachim Löw wegen dem angeschlagenen Thomas Müller (Kapselverletzung) in der Startelf umbauen, dafür spielte Leroy Sané von Beginn an. Das System veränderte Löw nicht. Die Noten zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gibt es in der Bildergalerie!

Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Ungarn Deutschland zeigte gegen Ungarn eine überschaubare Vorstellung. Der SPORTBUZZER zeigt die DFB-Auswahl in der Einzelkritik. ©