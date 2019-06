Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Weißrussland

Es geht auch ohne Joachim Löw: Ohne den erkrankten Bundestrainer hat die deutsche Nationalmannschaft in Vertretung von Co-Trainer Marcus Sorg in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland einen unspektakulären 2:0- (1:0) Sieg gefeiert und ist damit nach dem Auftaktsieg gegen Holland am ersten Spieltag auf bestem Wege, sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr zu qualifizieren. Für das DFB-Team trafen Leroy Sané (12. Minute) und Marco Reus (62.). Das DFB-Team machte trotz des Löw-Fehlens einen sortierten Eindruck - Fehler unterliefen kaum - Torwart Manuel Neuer glänzte.