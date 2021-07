Nach Deutschland-Aus gegen die Elfenbeinküste: Trainer Stefan Kuntz kritisiert Olympia-Gastgeber Japan

Für die deutsche Auswahl ist bei den Olympischen Spielen bereits nach der Vorrunde Schluss. Am Mittwoch kam das Team von Trainer Stefan Kuntz gegen die Elfenbeinküste nicht über ein 1:1 hinaus . Auch der Sieg im zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien (3:2) rettete die deutsche Mannschaft nach der Auftaktpleite gegen Brasilien (2:4) nicht in die K.o.-Phase. Trainer Stefan Kuntz war im Anschluss weniger mit der Leistung seiner Auswahl, als mit den Begleitumständen, die während des Turniers herrschten, unzufrieden. " Wir haben die Menschen hier sehr freundlich kennengelernt. Ansonsten war von dem olympischen Gefühl aus meiner Sicht überhaupt nichts vorhanden, außer bei den zwei Besuchen im olympischen Dorf ", sagte Kuntz nach dem Olympia-Aus.

Die japanischen Gastgeber haben wegen der Corona-Pandemie bei den Olympischen Spielen konsequente Regeln aufgestellt. Zuschauer sind bis auf wenige Ausnahmen nicht erlaubt, dazu gibt es für alle Beteiligten an dem Event viele Corona-Tests und wenige Freiheiten. "Wir waren kaserniert, eingesperrt, durften nicht auf die Straße gehen. Wir durften nur nach langem Hin und Her einen Balkon mal öffnen lassen. Da muss ich sagen: Da hätte ich gern mehr olympisches Flair gehabt", fügte Kuntz hinzu. Das sei seine persönliche Meinung. "Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir Fußballer sind oder Fußballer gerne eine Sonderstellung gehabt hätten", so Kuntz.