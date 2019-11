Frankreich & Co.: Das sagt Joachim Löw zu den möglichen deutschen EM-Gegnern

Viel souveräner hätte die deutsche Nationalmannschaft den Sieg in der Qualifikations-Gruppe C kaum perfekt machen können: 6:1 im abschließenden Spiel gegen Nordirland. Die Fans waren zufrieden, der Bundestrainer sowieso. "Es war nicht so einfach, weil die Nordiren sehr tief standen - teilweise mit neun Spielern. Aber wir haben die Räume gut genutzt und den Ball laufen lassen. Wollten Spielfreude und Lauffreude zeigen und den Fans einen guten Abschluss bieten - das haben wir vorzüglich gemacht", sagte Joachim Löw am Dienstagabend in Frankfurt.

Als nächste Station auf dem Weg zum Turnier im kommenden Jahr steht nun am 30. November in Bukarest die Auslosung der Vorrundengruppen an. Ob das DFB-Team danach all seine Gegner kennen wird, ist allerdings offen. Der komplizierte Modus rund um die Playoffs macht es möglich. So werden die letzten Tickets erst nach den Ausscheidungsspielen im kommenden März vergeben. Neben dem ersten Lostopf mit Deutschland sind aber auch die Lostöpfe zwei und drei allerdings schon komplett und beherbergen prominente Teams: Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Kroatien, Titelverteidiger Portugal - um nur ein paar zu nennen.

Löw wird das Prozedere in knapp zwei Wochen dennoch gelassen verfolgen: "Frankreich und Kroatien sind in Gruppe 2, Portugal sogar in Gruppe 3 - das heißt, da ist einiges an Top-Gegnern möglich. Wir nehmen es, wie es kommt. Wichtig ist, dass wir dann endlich wissen, gegen wen es geht und können uns mit den Gegnern beschäftigen." Dadurch, dass sich Ungarn nicht direkt qualifizierte, steht zumindest fest, dass Deutschland all seine drei Vorrundenspiele in München bestreitet. Löw: "Das ist natürlich ein Vorteil, müssen nicht reisen und spielen zu Hause. Darüber freuen wir uns sehr."

