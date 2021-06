Manuel Neuer schickt Kampfansage an Achtelfinal-Gegner England: "Wembley liegt uns"

Auch das lange Zittern gegen Ungarn hatte auf die breite Brust von Manuel Neuer keinen Einfluss. Mit fester Stimmen und klarem Blick schickte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft unmittelbar nach dem 2:2 gegen den Außenseiter eine Kampfansage an Achtelfinal-Gegner England. "Das wird ein ganz anderes Spiel. Wir haben klasse Jungs und Selbstvertrauen. Wembley liegt uns", meinte der Torhüter am ZDF-Mikrofon und dürfte die letzten Auftritt des deutschen Teams im englischen Nationalstadion im Hinterkopf gehabt haben.

Seit Deutschland 1975 letztmals in Wembley verlor, gab es in den darauffolgenden sieben Partien in der Londoner Spielstätte keine Niederlage und sogar sechs Siege. "Ein schöneres Spiel gibt es fast nicht", meinte Joshua Kimmich mit Blick auf die Begegnung am kommenden Dienstag (18 Uhr): "Wir sind auf jeden Fall heiß. Ich hoffe, dass wir im Turnier angekommen sind. Das wollen wir gegen England zeigen."