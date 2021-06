Schweiz, England oder Belgien: Noch drei mögliche Achtelfinal-Gegner für Deutschland

Schon vor dem Anpfiff des letzten Gruppenspiels gegen Ungarn ist klar: Zieht die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend in München bei der Europameisterschaft ins Achtelfinale ein, kommen noch drei Gegner für das erste K.o.-Duell infrage. Belgien, England oder die Schweiz warten in der nächsten Runde auf die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw.

