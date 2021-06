Bei Sieg gegen England: Fünf deutschen Nationalspielern droht Gelb-Sperre im EM-Viertelfinale

Voller Einsatz bei aller gebotenen Vorsicht: Gleich fünf deutsche Nationalspieler sind vor dem EM-Achtelfinale in Wembley gegen England mit einer Gelben Karten vorbelastet. Bei einer weiteren Verwarnung am Dienstag wären Joshua Kimmich, Matthias Ginter, Kai Havertz, Ilkay Gündogan und Leroy Sané in einem möglichen Viertelfinale gesperrt. Bei den Engländern muss sich derweil einzig Mittelfeldspieler Phil Foden besonders vorsehen.

Anzeige