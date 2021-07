DFB-Stars mit ungewisser Zukunft: Kann Hansi Flick auf Toni Kroos, Manuel Neuer und Co. zählen?

Und die wird er im engen Austausch mit seinen Liebsten treffen. Kroos ist ein absoluter Familienmensch: Jessi schickte ihm bei der EM, wie auch sonst immer, vor jedem Spiel eine Nachricht. Seine drei Kinder Amelie, Leon und Fin hat er in den letzten vier Wochen wegen der Corona-Regeln für die Nationalspieler nur nach dem Portugal-Spiel in den Arm nehmen können. Nach dem EM-Aus ist Kroos jetzt erst mal wieder Papa statt Nationalspieler. Die Kinder haben ihn immer "ganz gut abgelenkt von dem Ganzen, und mir war klar, dass es Wichtigeres gibt als das, was auf dem Fußballplatz passiert", sagte er vor einiger Zeit gegenüber der "GQ". 106 Länderspiele hat Kroos absolviert. Vor seiner Entscheidung, ob noch mehr dazukommen, wird es einen Austausch mit dem neuen Cheftrainer Hansi Flick geben. Das hatte Kroos in der Vorbereitung angekündigt.

An Kroos lag es nicht, dass die DFB-Elf zu harmlos war

Was spricht für seinen Rücktritt? Der Mittelfeldspieler hatte zu dem scheidenden Bundestrainer Joachim Löw eine besondere Bindung mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. "Wir können uns gegenseitig ein Stück dankbar sein. Ich über sein Vertrauen und er, dass ich ihm mit meinen Leistungen geholfen habe", erklärte Kroos.

Das nächste Turnier findet Ende 2022 in Katar statt, die WM-Vergabe an den Wüstenstaat hatte Kroos wegen der dort herrschenden Arbeitsbedingungen kritisiert. Gut möglich, dass er darauf verzichtet, um auch mehr Zeit für seine Familie zu haben. Allerdings: 2024 findet die EM in Deutschland statt, und der Titel ist der einzige, der Kroos in seiner Sammlung noch fehlt. Dann wäre er allerdings auch schon 34 Jahre alt. Rein sportlich hat Kroos bei der EM ein solides Turnier abgeliefert und besonders gegen England auf die Socken bekommen. An ihm lag es jedenfalls nicht, dass die deutsche Elf insgesamt zu harmlos war.