Löw erklärt deutsche Aufstellung gegen England: Darum setzte ich auf Werner und Goretzka

Mit drei Startelf-Änderungen und einer faustdicken Überraschung will Bundestrainer Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft gegen England ins Viertelfinale der Europameisterschaft führen. Von vielen erwartet war neben der Rückkehr des von einer Knieverletzung genesenen Thomas Müller auch Leon Goretzkas erster EM-Einsatz von Beginn an. Für das Duo rückten Leroy Sané und Ilkay Gündogan auf die Bank. Der dritte Wechsel war dann überraschend: Timo Werner vom FC Chelsea erhielt den Vorzug vor Bayern-Star Serge Gnabry.

Für Löw könnte die Partie in London das letzte Spiel seiner Amtszeit als Bundestrainer sein. Im vergangenen März hatte der Coach verkündet, den Job nach Abschluss der EM aufzugeben. Als Nachfolger verpflichtete der DFB bereits Hansi Flick, der als Assistent Löws 2014 Weltmeister geworden war und beim FC Bayern zuletzt Titelgewinn an Titelgewinn gereiht hatte. Auch Löw hatte seine Karriere beim Verband als Co-Trainer begonnen. An der Seite von Jürgen Klinsmann war er 2006 integraler Bestandteil des Sommermärchens. Im Anschluss an die Heim-WM hatte Löw dann selbst den Posten des Bundestrainers übernommen. 2014 machte er das DFB-Team zum Weltmeister. Seit der verkorksten WM 2018 war er dann immer wieder heftig in die Kritik geraten.