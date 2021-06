Nach EM-Aus gegen England: Ballack kritisiert DFB-Leistung - Schweinsteiger trauert mit Löw

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack hat nach dem EM-Aus gegen England harte Kritik am Auftritt der deutschen Nationalmannschaft geübt. "Es war ein bisschen ernüchternd - das muss ich ganz ehrlich sagen", sagte der 44-Jährige nach dem 0:2 im Wembley-Stadion bei MagentaTV und bescheinigte dem DFB-Team eine "teilweise ohnmächtige" Vorstellung : "Ich denke, es war ein verdienter Sieg für England. Aber wir haben natürlich auch zu wenig gemacht. Wir haben sie eingeladen. Wir haben die Schwächen der Engländer nicht genutzt. So kannst du natürlich nicht weiterkommen."

Ballack kritisierte erneut auch Joachim Löw , für den die Partie in London das letzte Spiel als Bundestrainer war. Der Coach habe wie schon beim mühevollen 2:2 gegen Ungarn "zu lange" mit einem Eingriff in das Spielgeschehen gewartet. "Das verstehe ich nicht", meinte Ballack. Tatsächlich hatte Löw bis zur 68. Minute gezögert, eher er Serge Gnabry für Timo Werner brachte und seinen ersten Wechsel vollzog. Nach dem 0:1 durch Raheem Sterling (75.) dauerte es dann zwölf Minuten, bis der Bundestrainer erneut personell aktiv wurde.

Ein anderer langjähriger Weggefährte Löws zeigte sich derweil nachsichtiger. "Das ist ein trauriger Moment für die ganze Mannschaft.Ich persönlich denke an Jogi Löw, es war sein letztes Länderspiel heute. Er hatte eine Wahnsinns-Ära. Es ist einfach traurig, dass es jetzt vorbei ist", meinte der ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, der in seiner aktiven Laufbahn gemeinsam mit Bundestrainer Löw 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war, unmittelbar nach der Partie. Die Nachfolge von Löw wird nun Hansi Flick antreten.