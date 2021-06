Goretzka und Müller in der Startelf? Drei Fragen und Antworten zum EM-Achtelfinale gegen England

Das DFB-Team hat sich durch das 2:2 gegen Ungarn in die nächste Runde gerumpelt. Am Donnerstag stand für das Team von Bundestrainer Joachim Löw Regeneration auf dem Programm. Ab Freitag beginnt die Vorbereitung auf das Achtelfinale am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Magenta TV) in Wembley gegen England. Die wichtigsten Fragen nach dem Ungarn-Spiel. Anzeige

Hat Goretzka jetzt seinen Stammplatz sicher? Mit dem Mittelfeldspieler hatten viele schon gegen Ungarn in der Startelf gerechnet. "Ich habe Leon vor dem Spiel gesagt, dass es nach sechs Wochen Pause nicht ganz so einfach ist, von Beginn weg zu spielen", erklärte Bundestrainer Joachim Löw, der sich dafür entschied, Leroy Sané von Beginn an zu bringen. Goretzka hatte sich im Saisonendspurt der Bayern eine Muskelverletzung zugezogen und freiwillig aufs erste EM-Spiel gegen Frankreich verzichtet. Gegen Portugal traf er nach seiner Einwechslung die Latte, gegen Ungarn ins Tor. Sein Treffer zum 2:2 bedeutete das Weiterkommen. "Das Tor gibt ihm auch nochmal Auftrieb. Logischerweise ist Leon für uns ein wichtiger Spieler, weil er Dinge macht in der Defensive und Offensive, die der Mannschaft guttun", sagte Löw. Weil Ilkay Gündogan gegen Ungarn einen ganz schwachen Auftritt hatte und auch in den anderen Spielen nicht überzeugen konnte, dürfte Goretzka gegen England gesetzt sein.

Wie weit kann Deutschland kommen? Noch so ein Auftritt wie gegen Ungarn, dann ist im Achtelfinale Schluss. Deshalb schlagen zwei Bayern-Stars vor dem Knaller in Wembley Alarm. "So wie heute brauchen wir da nicht antreten", schimpfte Anführer Joshua Kimmich. "Wir hätten noch mal eine bessere Leistung gebraucht, um auch mit einem Top-Gefühl in das Spiel gegen England zu gehen“, meinte auch Kapitän Manuel Neuer. Gegen Ungarn war das DFB-Team in der Offensive harmlos, bei Kontern anfällig. Bitter: der direkte Gegentreffer durch Andras Schäfer nach dem 1:1-Ausgleich. "Das darf so kurz nach dem Anstoß niemals passieren, da müssen wir schon etwas reifer sein“, kritisierte Neuer. Gegen England dürfen solche Unkonzentriertheiten nicht passieren. Aber: Die Partien gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal haben gezeigt, dass dem deutschen Team spielstärkere Mannschaften besser liegen. Und: Sollte England ausgeschaltet werden, wartet im Viertelfinale (Schweden oder Ukraine) ein machbares Kaliber.