Zukunft, Höhepunkte, Enttäuschung: Bundestrainer Joachim Löw zieht nach dem EM-Aus Bilanz

Deutschland ist raus - und Joachim Löw hat sein letztes Spiel als Bundestrainer hinter sich. Mit einer 0:2-Niederlage gegen England hat sich das DFB-Team im Achtelfinale von der Europameisterschaft verabschiedet. Die Leistung der Mannschaft im Wembley-Stadion ließ vor allem in Sachen Chancenverwertung und defensiver Sicherheit einiges vermissen - auch wenn den deutschen Spielern in kämpferischer Hinsicht kaum ein Vorwurf zu machen war. Das sah auch Löw so - der sich auf der Pressekonferenz auch über seine eigene Zukunft und einen Rücktritt schon nach der WM 2018 äußerte, der nach dem Vorrunden-Aus damals möglich gewesen wäre. Anzeige

Nach seinem letzten Spiel als Bundestrainer sprach Joachim Löw über… … seine Enttäuschung nach dem Achtelfinal-Aus: „Es ist ja ganz klar, dass die Enttäuschung bei uns allen enorm groß ist. Wir haben sehr viel investiert in den letzten Wochen einen guten Spirit entwickelt. Aber wir haben es heute nicht geschafft, das in der letzten Konsequenz auf den Platz zu bringen. Es war klar, dass es ein Geduldspiel wird, ein Abnutzungskampf. Deshalb ist es umso bitterer, dass wir die beiden großen Möglichkeiten von Werner und Müller nicht genutzt haben. Die muss man in so einem Spiel dann machen. Was fehlt ist Kaltschnäuzigkeit und Abgebrühtheit, etwas Erfahrung in gewissen Situationen. Die Jungs müssen noch reifen, um als Mannschaft erwachsen zu sein.“





Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen England Die deutsche Nationalmannschaft ist im EM-Achtelfinale gegen England ausgeschieden. Die Noten der DFB-Spieler zum 0:2 im Überblick. ©

… das, was er aus seiner Ära mitnimmt: „In diesen 15 Jahren waren sehr viele positive Dinge dabei bis zum Höhepunkt 2014. Auch der Confed-Cup 2017 war toll mit einer jungen Mannschaft. Seit 2018 hatten wir einige Probleme, ganz klar. Wir haben es nicht geschafft, Automatismen aufzubauen und sind im Achtelfinale ausgeschieden, das ist enttäuschend. Aber was ebenfalls bleibt, sind viele Momente mit Menschen, die mir echt wichtig waren, von denen ich sehr viel gelernt habe. Das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Dafür möchte mich bedanken bei allen Spielern, beim Team hinter dem Team, bei den Medien. Ich bin mit vielen einen sehr langen Weg gegangen.“

… die Zukunft des DFB-Teams: „Wir haben eine Menge junger Spieler, die in den nächsten Jahren nochmal einen Schritt machen und 2024 vielleicht, ja hoffentlich auf dem Höhepunkt sein werden. Kimmich und Goretzka sind Leader, die jetzt schon mit ihrem unbändigen Willen vorangehen. Beide sind in der Lage, diese Mannschaft zu führen und den Halt zu geben, den vielleicht junge Spieler brauchen.“

"So ein Turnier schüttelt man nicht in ein paar Tagen ab" … seine persönliche Zukunft: „So ein Turnier schüttelt man nicht in ein paar Tagen ab, aber die nächsten Wochen werden zeigen, wie es weitergeht. Nach 15 Jahren in der Verantwortung wird es mir guttun, mich davon zu lösen, dann wird mit Sicherheit neue Energie kommen und dann werde ich entscheiden, was ich tun werde. Im Moment habe ich keinen konkreten Plan.“