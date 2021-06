"Erblassende Riesen", "Durchschnitt": So stimmt Englands Presse die "Three Lions" auf das Deutschland-Spiel ein

Die ganz finsteren Zeiten sind vorbei. Vor dem Halbfinale zwischen Deutschland und England bei der EM 1996 waren die englischen Boulevardzeitungen noch voll von Anspielungen auf den Zweiten Weltkrieg. “Achtung! Surrender!”, titelte zum Beispiel der Daily Mirror. Derartig bösartig geht es in der englischen Presse nicht mehr zu vor dem Wiedersehen der "Three Lions" mit dem DFB-Team im EM-Achtelfinale an diesem Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV ) .

Trotzdem spielt der englische Boulevard immer noch in seiner eigenen, teilweise absurden Liga. Während Qualitätsblätter wie Guardian, Times oder Telegraph seit Tagen einen Kampf um die besten Analysen ausfechten, überbietet sich die Sensationspresse mit Wortspielen, steilen Thesen und kleinen bis mittelschweren Gemeinheiten gegen Deutschland. Und, ja: durchaus auch mit Humor. SPORT BUZZER -Autor Henrik Buchheister hat sich vor dem Duell am Zeitungsstand auf der Insel umgeguckt und einige Boulevard-Hits zusammengetragen.

"Erblassende Riesen", "Durchschnitt": So stimmt Englands Presse die "Three Lions" auf das DFB-Spiel ein

Einen besonderen Gag erlaubte sich der Daily Star: Die Zeitung erinnerte am Sonntag an eine TV-Werbung der Fast-Food-Kette Pizza Hut nach dem letzten Aufeinandertreffen Englands und Deutschlands in der K.o.-Runde einer Europameisterschaft. 1996 im Halbfinale im Wembley-Stadion vergab der heutige Nationaltrainer Gareth Southgate im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch. In der Werbung versteckte er sich vor Scham über den Fehlschuss unter einer Papier-Maske. Der Daily Star legte eine solche Maske zum selber Basteln seiner Sonntagsausgabe bei – für die deutschen Fans, sollte England dieses Mal gewinnen.