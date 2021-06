EM-Achtelfinale gegen England: In Deutschland lebende Fans erhalten keine Tickets

Den Klassiker im EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England können deutsche Fans nur live im Wembley-Stadion sehen, wenn sie in Großbritannien, Irland oder auf den Inseln Isle of Man, Guernsey und Jersey wohnen. Das geht aus einer internen Mail des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es, dass die Europäische Fußball-Union UEFA Tickets für die Partie in London am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) nur Anhängern anbieten könne, deren Wohnsitz in der sogenannten Common Travel Area liege. Anzeige

Der Grund dafür sind dem Schreiben zufolge die Einreisebestimmungen nach Großbritannien wegen der Corona-Pandemie. Für Reisende aus Deutschland gelten strikte Quarantänemaßnahmen. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen würden hohe Geld- oder sogar Gefängnisstrafen drohen.

Nach aktuellem Stand müssten sich aus Deutschland angereiste Fans nach der Ankunft in Großbritannien zehn Tage isolieren. Man kann sich nach fünf Tagen freitesten lassen.





Auswärtiges Amt warnt vor "nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Vereinigte Königreich"

Zudem warnt das Auswärtige Amt wegen der angespannten Corona-Lage weiterhin "vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Vereinigte Königreich", das seit dem 23. Mai wegen der Delta-Variante als Virusvariantengebiet gilt. Deutschland steht auf einer in drei Farben eingeteilten Liste der britischen Behörden in der mittleren Kategorie "amber": Das bedeutet, dass vor der Einreise eine Online-Anmeldung erfolgen muss (über www.einreiseanmeldung.de); bei der Einreise muss ein aktueller, negativer Covid-19-Test vorliegen, weitere Tests sind vor oder am zweiten Tag sowie ggf. am oder nach dem achten Tag nach der Einreise erforderlich.