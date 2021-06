Fragezeichen auch bei Gosens: Löw bangt vor England-Duell um DFB-Trio – Entscheidung am Spieltag

Vor dem Klassiker gegen die englische Nationalmannschaft bangt Bundestrainer Joachim Löw um drei bisherige Stammspieler. Neben Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger könnte auch Robin Gosens das Achtelfinale der Europameisterschaft am Dienstagabend (18 Uhr, ARD und Magenta TV) verpassen, wie Löw am Montag auf einer Pressekonferenz des DFB bestätigte. Während Gündogan an den Folgen einer Kopfverletzung laboriert , die er sich beim letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn zugezogen hatte, werden Rüdiger und Gosens von einer Erkältung ausgebremst.

"Beide haben leider einen kleinen Infekt, sind dadurch natürlich etwas müde", sagte Löw mit Blick auf Rüdiger, dessen Probleme mit einem grippalen Infekt bereits am Sonntag publik wurden , und Gosens. "Da muss man sehen, wie sich so ein Infekt entwickelt. Wir haben bei allen dreien noch keine Entscheidung treffen können." Wenig später präzisierte er auf Nachfrage: "Ilkay hat eine Kopfprellung, heute war es zum ersten Mal besser. Gestern und vorgestern war es ihm schwindlig." Im Abschlusstraining der deutschen Mannschaft hatte Gündogan zumindest eine halbe Stunde mittrainieren können.

Löw lässt Einsatz von Gosens & Co. offen: "Wenn nicht, dann..."

Rüdiger und Gosens "haben ein bisschen Grippesymptome, haben sich nicht ganz energiegeladen gefühlt", so Löw. Die DFB-Ärzte hätten bei beiden Spielern Blut abgenommen und Entzündungswerte festgestellt. Löw: "Es kann sein, dass sie morgen spielen können. Es kann aber auch sein, dass es über Nacht schlechter wird. Da müssen wir abwarten." Ob alle drei Spieler am Dienstag auflaufen können, wisse er noch nicht, so der Bundestrainer weiter. Löw richtete in diesem Zuge aber auch eine Kampfansage an die Engländer: "Wenn nicht, werden wir andere Lösungen haben..."