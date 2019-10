DFB-Aufstellung fix: So spielt Deutschland gegen Estland nach dem Gnabry-Ausfall

Im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (verfolgt die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker) wäre alles andere als ein deutlicher Sieg eine Enttäuschung. Das DFB-Team geht als klarer Favorit in das Match (So könnt ihr das Spiel sehen). Doch gegen den Tabellenletzten der Gruppe C kann Bundestrainer Joachim Löw nicht auf Serge Gnabry bauen. Der Bayern-Star, der sich zuletzt in einer starken Form präsentierte, muss wegen muskulärer Probleme passen. Stattdessen sollen BVB-Star Marco Reus und Freiburg-Youngster Luca Waldschmidt für Tore sorgen. Auf diese weiteren Spieler setzt Löw in seiner Startformation.