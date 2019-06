Starke Halbzeit: Deutschland mit Blitz-Start gegen Estland - So reagiert das Netz

Blitzstart von Deutschland gegen Estland in der ersten Halbzeit. Marco Reus hat das Abwehr-Bollwerk der Esten in der EM-Qualifikation am Dienstagabend in Mainz früh geknackt - und eine wahre Torflut eingeleitet. Der Kapitän von Borussia Dortmund traf nach zehn Minuten nach einem Pass von Paris Saint-Germain-Profi Thilo Kehrer zur frühen Führung. Die DFB-Elf spielte von Beginn an mutig - und sich nach dem ersten Tor in einen Rausch. Sieben Minuten später belohnte sich die Nationalmannschaft mit einem Treffer durch Bayern-Star Serge Gnabry. In der 20. Minute sorgte Leon Goretzka, ebenfalls beim FCB aktiv, für das 3:0. Manchester-City-Star Ilkay Gündogan traf per Elfmeter gegen völlig überforderte Esten zum 4:0 (26. Minute). Reus machte seinen Doppelpack mit dem ersten direkten Freistoßtor der DFB-Elf seit zwölf Jahren in der 37. Minute schließlich perfekt.

Blitz-Start von Deutschland gegen Estland: So reagiert das Netz!

Wie fielen die Tore? Vor dem 1:0 verlagert Gündogan das Spiel klasse auf den rechten Flügel, Thilo Kehrer gibt den Ball flach an den Fünfer und dort vollstreckt Reus mühelos. Ein schön einstudierter Spielzug. Auch das 2:0 entsteht durch eine starke Kombination, wieder durch einen öffnenden Pass von Gündogan, der Leroy Sané im Angriff findet. Der ManCity-Flügelspieler steckt auf Gnabry durch, der nur noch einschieben muss. Goretzka trifft drei Minuten später per Kopf zum 3:0 nach Flanke von Joshua Kimmich. Gündogan belohnt sich danach per Elfmeter für seine Vorlagen mit dem Treffer zum 4:0 in der 26. Minute. Zuvor wurde Goretzka gefoult. Schließlich macht dann Reus per direktem Freistoß-Treffer seinen Doppelpack perfekt (37.). Estland-Keeper Sergei Lepmets ist bei dem feinen Schlenzer chancenlos.

Estland hat gegen die starke deutsche Offensive, die am Samstag noch in Weißrussland mit 2:0 gewonnen hatte, kaum etwas entgegenzusetzen. In Mainz war ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen. "Es war wirklich imponierend. Man hat klar gesehen, wer Herr im Haus ist", sagte RTL-Experte Jürgen Klinsmann in der Halbzeit. "Ein Riesen-Lob an die deutsche Mannschaft." Die Deutschland-Fans feierten im Netz so wie die Zuschauer in Mainz: So reagiert das Netz auf den Blitz-Start der DFB-Elf gegen Estland.

Kennt man ja, den alten Spruch: Die Esten werden die Letzten sein. #GEREST — Bernd Berke (@BerndBerke) June 11, 2019

Selten soviel Spaß bei einem Quali Spiel der Deutschen Fußball Nationalmannschaft gehabt! #gerest #DieMannschaft — svensson (@svensso16734484) June 11, 2019

Könnte jetzt nicht WM sein?

Also ich hätte Bock darauf! #GEREST #DieMannschaft — MaxTe (@MaxTe00) June 11, 2019

Werden schon Rettungsesten verteilt? #GEREST — Sven Metzger (@Zugzwang74) June 11, 2019

Laut Marko Arnautovic könnte Deutschland heute zehnstellig gewinnen... #GEREST — Maximilian Schmidt (@Schmmmiddelinho) June 11, 2019

Oma kommt rüber: „Sind die Italiener so schlecht?“ Der Junior: „Das sind die Esten.“ Oma: „Jaja, die Besten sind sicher nicht dabei.“ 😂😎 #GEREST @RTLde pic.twitter.com/61rr5HZpOY — Frank Behrendt (@frankzdeluxe) June 11, 2019

Heute darf jeder mal ran und Jogi sitzt zuhause gemütlich auf seiner Couch und zündet sich die nächste Kippe an. #GEREST #Torfestival #EuropeanQualifiers #EURO2020 — Bananenflanke (@dirk_adam) June 11, 2019

Es ist zwar Estland aber es ist trotzdem schön gekickt! #GEREST — FR/BG (@Timo_SCFR) June 11, 2019

Sind in Mainz jemals so viele Tore für die Heimmannschaft in einem Spiel gefallen? #GEREST — Christian Rapp (@ctrma1881) June 11, 2019

Sowas sieht man sonst nur gegen Brasilien. Na gut, 5 haben die Esten zu diesem Zeitpunkt noch nicht kassiert...



#GEREST — Kim Jong Phil (@realkimjongphil) June 11, 2019

