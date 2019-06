EM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland trifft auf Estland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will sich am Dienstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mit einem Heimsieg gegen Estland in die Sommerpause verabschieden. Drei Tage nach dem 2:0 in Weißrussland hat Marcus Sorg in Mainz die nächsten drei Punkte in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 eingeplant.

"Wir wollen mit aller Macht gewinnen", sagte der Assistent von Joachim Löw. Sorg wird den fehlenden Bundestrainer in der ausverkauften Mainzer Arena erneut vertreten. Torwart Manuel Neuer wird die DFB-Auswahl erneut als Kapitän anführen.