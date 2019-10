Doppelpacker Ilkay Gündogan: Deutschland landet nach Blitz-Rot Pflichtsieg in Estland

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen weiteren Schritt in Richtung fixer EM-Qualifikation gemacht. In Tallinn gab es einen umkämpften 3:0 (0:0)-Auswärtssieg gegen Underdog Estland. Zum Matchwinner avancierte vor 12.062 Zuschauern in der A. Le Coq Arena der noch am Nachmittag wegen einer Social-Media-Aktivität in die Kritik geratene ManCity-Profi Ilkay Gündogan, dem im zweiten Durchgang zwei Tore gelangen. Auch der nach einer Erkältung zurückgekehrte Timo Werner konnte sich in die Liste der DFB-Torschützen einreihen.

DFB-Leistungsträger Serge Gnabry fällt kurz vor dem Anpfiff aus - Löw gibt Entwarnung

Die deutsche Mannschaft hatte sich in der kleinen Arena in Tallinn lange schwer getan - von der überragenden Leistung des Hinspiels (Deutschland gewann mit 8:0) war nur noch wenig zu spüren - was wohl auch an der immer noch enormen Zahl von verletzten Leistungsträgern lag. Vor dem Anpfiff meldete sich zu allem Überfluss auch noch Serge Gnabry ab. Der zuletzt überragende Rechtsaußen, der unter der Woche im Testspiel gegen Argentinien noch getroffen hatte, laborierte an muskulären Problemen. Sein Ausfall war allerdings laut Bundestrainer Löw nur eine Vorsichtsmaßnahme.

Für Gnabry spielte Luca Waldschmidt von Beginn an, außerdem rückte BVB-Kapitän Marc Reus ins Aufgebot. Deutschland war gegen mutige Esten jedoch zunächst defensiv gebunden - und leistete sich einen folgenschweren Leichtsinnsfehler: Vor dem eigenen Strafraum spielte Niklas Süle allzu lässig auf Emre Can. Der 25-Jährige, wieder in der Abwehr aufgeboten, kam nicht mehr an den Ball und grätschte beim Rettungsversuch den herangeeilten Liivak ab. Schiedsrichter Kabakov zückte sofort die Rote Karte.

Deutschland startet uninspiriert - Marco Reus trifft den Pfosten

Die deutsche Mannschaft blieb im weiteren Spielverlauf uninspiriert und versprühte ohne Stars wie Gnabry, Leroy Sané oder Leon Goretzka nur wenig spielerisches Esprit. Estland hielt mit begrenzten Mitteln lange erfolgreich dagegen. Bestes Indiz: Die größte Chance der deutschen Mannschaft im ersten Durchgang hatte Reus, der einen direkten Freistoß in der 40. Minute an das Lattenkreuz setzte. In die Pause ging es mit einem 0:0 - das vollkommen in Ordnung war.

Nach Wiederanpfiff agierte das deutsche Team plötzlich besser. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff folgte so das 1:0. Gündogan kam kurz vor dem Strafraum in halbrechter Position zum Abschluss. Der Schuss des Ex-Dortmunders wurde durch Reus noch entscheidend abgefälscht, der Ball schlug unhaltbar für Estlands Torwart Lepmets im Kasten ein. Gündogan, der genau wie der vom Platz gestellte Can am Nachmittag wegen eines kontroversen Instagram-Likes unter einen Post des türkischen Stürmers Cenk Tosun über den Salut-Jubel beim Sieg der Türkei gegen Albanien in die Kritik geraten war, zeigte auf dem Platz eine entsprechende Reaktion auf den Wirbel.

Ilkay Gündogan legt auch Tor zum 3:0 vor

Sechs Minuten später legte der Mittelfeldspieler nach. Wieder war sein Versuch abgefälscht, diesmal vom Esten Mets. Reus hatte ihm den Ball mit der Hacke vorgelegt, Gündogan schloss von der rechten Seite stark ab - die Vorentscheidung. Es war der erste Doppelpack des 28-Jährigen in seinem 35. Länderspiel. Der eingewechselte Leipziger Timo Werner, der gegen Argentinien noch erkrankt gefehlt hatte, machte - diesmal nach Vorlage von Gündogan - mit dem 3:0 alles klar. Deutschland verwaltete nun die Führung und ließ nichts mehr anbrennen.

