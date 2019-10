DFB-Team in Noten: Die Einzelkritik zum glanzlosen Erfolg gegen Estland

Das DFB-Team hat gegen Estland einen glanzlosen 3:0-Pflichtsieg eingefahren . Dabei agierte das Team von Bundestrainer Joachim Löw bereits früh mit einem Mann weniger . Denn Emre Can sah nach nicht einmal 15 Minuten die rote Karte. Erst in Halbzeit zwei wurde die Löw-Elf ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht . Für den SPORT BUZZER hat Reporter Patrick Strasser die Leistungen der DFB-Kicker bewertet.

DFB-Team in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Estland

Can kommt zu spät und fliegt vom Platz

In der ersten Halbzeit musste das DFB-Team früh einen Schock verkraften. Die deutsche Mannschaft befand sich in der 14. Minute im Spielaufbau vor dem eigenen Strafraum, als Bayern-Star Niklas Süle ein folgenschwerer Lapsus unterlief. Der 24-Jährige spielte einen schlampigen Querpass auf Emre Can, der den Ball nicht mehr ersprinten konnte und gegen den heraneilenden Liivak zur Grätsche greifen musste.

Dabei traf er nur minimal den Ball und vor allem seinen estnischen Gegenspieler. Schiedsrichter Kabakov verwies den 25-Jährigen sofort des Feldes. Mit zehn Mann agierte Deutschland fahrig und nicht entschlossenen genug in den Zweikämpfen. Dabei hatten Reus, Havertz und Co. sogar Glück, nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. Denn die Esten erspielten sich einige durchaus gefährliche Möglichkeiten im ersten Durchgang.