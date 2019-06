Dem ,,1. Sorg-Sieg" (BILD am SONNTAG) folgte vor der Partie Deutschland gegen Estland am Dienstag (20.45 Uhr) in Mainz die ,,Sorg-Show". Der DFB-Interimstrainer Marcus Sorg (53), Vertreter von Joachim Löw in den beiden Spielen in Weißrussland (2:0) und gegen die Esten, machte bei der Pressekonferenz am Pfingstmontag im Teamhotel in Humor. ,,Ihr lacht schon wieder da hinten", schmunzelte Sorg und hatte einige Bonmots drauf. ,,Es liegt an jedem einzelnen Spieler, wie viel Prozent 100 Prozent sind", stellte der Schwabe eine eigenartige Rechenaufgabe - und hatte nicht nur in dieser Szene die Lacher auf seiner Seite.

Ernster wurde Sorg da schon eher, als es um Timo Werner ging. Der RBL-Sturmbulle blieb in Borissow gegen Weißrussland 90 Minuten lang auf der Bank. ,,Ich würde mir wünschen, dass die Medien mit ihm wie mit jedem anderen umgehen würden", zeigte sich Sorg leicht genervt von dem Thema. "Er ist ein junger Mensch, hat für uns bisher tolle Leistungen gebracht. Jetzt spielt er aktuell in einer Mannschaft, die im Umbruch ist, nicht. Das Team wächst gerade zusammen und wir haben viele Möglichkeiten. Da muss man viele Dinge ausprobieren und braucht eine gewisse Stabilität. Nach dem Sieg gegen Holland haben wir an dieser Formation festgehalten. Ich finde es wirklich nicht korrekt, daraus ein Riesenthema zu machen. Den Timo jetzt zu titulieren, dass er durchfällt oder irgendwelche Dinge." Gegen die Mannschaft aus Weißrussland spielte Sorg mit dem Dortmunder Marco Reus (30) als einzigem Stürmer.

Ob Werner am Dienstag in Mainz spielen wird, ließ der DFB-Interimstrainer offen. Weiter sagte Sorg am Montag: ,,Wir wollen das Qualifikationsspiel gegen Estland mit aller Macht gewinnen, der Sieg steht über allem. Wir wollen aber auch die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben und dominant auftreten." Das sollte gegen das zweitschlechteste Team der Qualifikations-Gruppe C gelingen. Estland musste am Samstag in Tallinn gegen Nordirland (1:2) die zweite Niederlage im zweiten Quali-Spiel hinnehmen. Dennoch geht Marcus Sorg sein zweites Spiel als DFB-Cheftrainer mit viel Respekt an: ,,Man muss die Esten erst einmal knacken, sie leben von der guten Organisation und Struktur."

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Estland live im TV?

RTL zeigt die Partie Deutschland gegen Estland am Dienstag live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Marco Hagemann. Co-Kommentator: Steffen Freund. Experte im Studio: Jürgen Klinsmann.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja! RTL bietet die Partie Deutschland gegen Estland im Livestream-Angebot von TVnow. Dieses ist nicht kostenlos nutzbar, sondern kostet nach Ablauf einer 30-tägigen Testphase monatlich 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Wer diese Abo-Bindung bei TVnow nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das Spiel Deutschland gegen Estland im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Allerdings bewegt man sich juristisch in einer Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Zudem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bild-Qualität, ständige Wettangebote und nervige Pop-ups einstellen.

