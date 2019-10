Deutschland vor nächstem Kantersieg gegen Estland? Das sind die 10 höchsten DFB-Erfolge seit 2000

Für das DFB-Team steht am Sonntagabend (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen!) gegen Estland das drittletzte EM-Qualifikationsspiel an. Wenige Tage nach dem Hinspiel im Juni in Mainz war Estlands Nationaltrainer Martin Reim zurückgetreten. Das 0:8 gegen die deutsche Nationalelf war die höchste Pflichtspielniederlage der Verbandshistorie, obwohl Reim mit einem Sieganteil von 36,1 Prozent der bisher erfolgreichste Trainer des Landes aus dem Baltikum gewesen war.

Wird es diesmal wieder ein Kantersieg? Vielleicht sogar zweistellig – obwohl es auswärts bei unbekannten Bedingungen immer etwas anderes ist? An den Rekord der Länderhistorie vor mehr als 107 Jahren (16:0 gegen Russland am 1. Juli 1912 mit zehn Toren von Gottfried Fuchs) wird man wohl nicht herankommen, auch nicht an den letzten zweistelligen Sieg, errungen damals unter einem Bundestrainer, der ziemlich frisch im Amt war: Joachim Löw.

Hier sind die zehn höchsten DFB-Siege seit 2000 - Jetzt durch die Bildergalerie klicken!

Tor-Festivals des DFB-Teams: Die höchsten Deutschland-Siege seit 2000 Leroy Sané, Marco Reus und Ilkay Gündogan bejubeln den 8:0-Sieg gegen Estland im Hinspiel der EM-Qualifikation. Es war einer der höchsten Siege des DFB-Teams im 21. Jahrhundert. Der SPORTBUZZER zeigt die deutlichsten Erfolge seit 2000. ©

Anzeige

Ins Baltikum hat es die Nationalelf in der Nachkriegszeit lediglich einmal verschlagen, 2002 gewann man 2:0 in Litauen. Was einerseits daran lag, dass die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland bis zu deren Unabhängigkeit 1991 zur Sowjetunion gehörten. Die Auslosungen für EM- oder WM-Qualifikationen brachten danach keine Duelle.

Löw erwartet einen Sieg: "Wir dürfen uns überhaupt keine Punktverluste mehr erlauben"

Nach Tallinn sind die Herren Nationalspieler noch nie gekommen – auch nicht in der Königsklasse oder der Europa League, dafür ist der estnische Fußball zu unbedeutend. Nun reist der DFB-Tross also erstmals in die kleine, aber schmucke 15.000 Fans fassenden „A. Le Coq Arena“, benannt nach einem Biersponsor. Nasskalt und windig war es, als die Nationalmannschaft am Samstagnachmittag in Estlands Hauptstadt landete. Ein Kurztrip unter dem Motto: Pflichtsieg, drei Punkte, Feierabend. Dankeschön.

„Ich erwarte eine hochkonzentrierte Vorstellung“, sagte Kapitän Manuel, der ins Tor zurückkehrt. Der Nationaltorhüter wünscht sich von seiner Offensive „ein schnelles Passspiel und eine gute Raumaufteilung. Wir müssen die Abwehr der Esten vor Probleme stellen.“ Bundestrainer Joachim Löw, der den Einsatz des beim 2:2 im Test gegen Argentinien geschonten Ilkay Gündogan („Er hat keine Probleme mehr“) ankündigte, betonte: „Das wird kein Selbstläufer, aber wir wollen und werden gewinnen, dürfen uns in der Gruppe überhaupt keine Punktverluste mehr erlauben."

Der DFB-Kader für die Spiele gegen Argentinien und Estland Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

#GABFAF-AKTION: Robben, van Persie, Lasogga, Jansen, Jarolim, de Jong & Co. - Trikot mit allen Autogrammen vom van-der-Vaart-Abschied hier gewinnen.