Kimmich und Dreierkette: Joachim Löw erklärt Startelf gegen Frankreich

Kai Havertz statt Leroy Sané und Joshua Kimmich auf der rechten Außenbahn statt im zentralen Mittelfeld: Kurz vor dem Anpfiff des deutschen EM -Auftakts am Dienstagabend in München hat Joachim Löw seine letzten und mit Spannung erwarteten Personalentscheidungen erklärt. "Wir haben mehr Möglichkeiten, über außen zu kommen als durch die Mitte", sagte der Bundestrainer im ZDF über die Positionswahl für Kimmich und erwartet sich von dem Bayern-Star offenbar viele Akzente nach vorn.

Löw, der auf die gleiche Startelf wie beim 7:1 im letzten EM-Test gegen Lettland setzt, bezeichnete seine Aufstellung "auf jeden Fall" als mutig und erläuterte seine Entscheidung für eine Dreierkette in der Abwehr: "Ich glaube, dass wir auf der einen Seite mit der Dreierkette defensiv in der Mitte gut stehen müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir in unserem Offensivspiel über außen gute Leute. Die Mitte wird zu sein."