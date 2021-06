Deutsche Aufstellung gegen Frankreich: Das ist der letzte Stand bei Löws Suche nach der Startelf

In den Gesprächen mit den deutschen Nationalspielern ist förmlich zu spüren, dass sie es kaum mehr erwarten können, dass es endlich losgeht. Am Dienstag startet auch das DFB-Team in die Endrunde zur Europameisterschaft und trifft im ersten Spiel der Gruppe F in München (21 Uhr , ZDF und Magenta TV) auf den schwersten Gegner – Weltmeister Frankreich. „Wir sind bereit“, sagte Innenverteidiger Antonio Rüdiger am Sonntag. Und auch ihm war die Lust auf den Auftaktknaller anzumerken. „Man hat den Drang anzufangen“, bestätigte Timo Werner. Anzeige

Im Gegensatz zu Rüdiger dürfte Joachim Löw für den Offensivmann aber erst mal einen Platz auf der Bank vorgesehen haben. „Vielleicht bin ich mit Blick auf die Startelf momentan etwas hintendran“, gab Werner zu. „Aber ich bin nicht der Typ, der schmollt, sondern versuche dann eben, ein Tor zu machen, wenn ich reinkomme. Es geht nur um den Erfolg der Mannschaft.“

Löw will Frankreichs Offensive ein Bollwerk entgegen setzen Bei der taktischen Ausrichtung gegen den Favoriten scheint sich der Bundestrainer auf eine Dreierkette vor Kapitän Manuel Neuer festgelegt zu haben. Mit den drei Innenverteidigern Mats Hummels, Rüdiger und Matthias Ginter will Löw der Offensivpower der Franzosen um Superstar Kylian Mbappé ein körperlich starkes Bollwerk gegenüberstellen. Stabilität und Kompaktheit in der Defensive seien die Grundvoraussetzungen für den Erfolg, betonte der DFB-Coach mehrfach.





Auf der linken Abwehrseite ist Robin Gosens gesetzt, rechts wird wohl Joshua Kimmich in der Startformation stehen. Er ist die bestmögliche Variante, da es bis auf Lukas Klostermann keine Alternative gibt. Es wird sich zeigen, ob Kimmich aus 2018 gelernt hat und seine Rolle etwas dosierter interpretiert als beim WM-Debakel in Russland, wo er mehr als Rechtsaußen agierte und somit immer wieder Platz für Konter bot.

Die Zentrale dürfte Löw mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan besetzen, die als ballsicheres und spielstarkes Duo den Rhythmus bestimmen sollen. Auch Rückkehrer Thomas Müller und Serge Gnabry haben ihren Platz in der offensiven Dreierkette sicher, womit lediglich eine Position offenbleibt. Neben Außenseiter Werner kämpfen Leroy Sané und Kai Havertz darum, Löws letzte Lücke zu schließen. Auch wenn Havertz, Chelseas Siegtorschütze im Champipons-League-Endspiel, die Nase vorn zu haben scheint, ist die endgültige Entscheidung offenbar noch nicht gefallen. Co-Trainer Marcus Sorg betonte, dass die Frankreich-Startelf keineswegs schon gänzlich feststehe: „Das würde ich so nicht unterschreiben.“

Am Samstag kam es zum Gerangel zwischen Gündogan und Sané Wie intensiv der Kampf um einen Platz in der Stammformation ist, zeigte sich in Herzogenaurach erneut im Training. Am Samstag gab es ein Gerangel zwischen Gündogan und Sané, nachdem dieser einen Ball etwas zu heftig in Richtung seines ehemaligen Zimmerpartners bei Manchester City geschossen hatte. Bereits während der Vorbereitung in Seefeld (Tirol) war in den meisten Einheiten des DFB-Team mächtig Feuer drin gewesen. Auch in den Testspielen gegen Dänemark (1:1) und Lettland (7:1) gab es das eine oder andere Wortgefecht zwischen den Nationalspielern.

Will Deutschland am Dienstag gegen den EM-Favoriten bestehen, muss diese Mischung aus Siegeswillen und Topmotivation mit in die Allianz Arena genommen werden – das sieht auch Rüdiger so: „Wir müssen auch mal eklig sein. Nicht immer nur lieb, lieb, lieb.“ Der Abwehrbulle schickte schon mal Grüße in Richtung „Les Bleus“: „Gegen diese Spieler musst du auch mal Zeichen setzen – und zwar früh!“

