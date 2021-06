Von Fischer-Traumtor bis DFB-Schreck Griezmann: Deutsch-französische Turnier-Duelle im Überblick

31 Mal spielte die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Länderspiel-Historie gegen Frankreich - am Dienstag kommt auf der großen Bühne der Europameisterschaft im ersten EM-Gruppenspiel (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) das 32. Duell hinzu. Die bisherige Bilanz ist negativ: Von den Spielen gegen die Equipe Tricolore gewann das DFB-Team "nur" neun, 14 Partien gingen an die Franzosen, acht Treffen endeten remis. Fünf dieser Spiele fanden bei Welt- und Europameisterschaften statt. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), wirft einen Blick auf die bisherigen deutsch-französischen Duelle bei den großen Turnieren, bei denen es oft heiß her ging. Anzeige

EM 2016, Halbfinale: Deutschland - Frankreich 0:2 Auf dem Weg ins Finale war bei der Heim-EM vor fünf Jahren Deutschland die letzte Hürde für die französische Equipe. In einem packenden Spiel in Marseille drückten die Franzosen anfangs auf den schnellen Führungstreffer, die Deutschen (ohne ihre gesperrten Leistungsträger Mats Hummels und Sami Khedira) hielten zunächst auch dank Manuel Neuer stand. Es brauchte einen Standard, um den Weltmeister-Keeper zu überwinden. Nach einem Handspiel von Bastian Schweinsteiger verwandelte Antoine Griezmann den fälligen Elfmeter (45.+2). Der Stürmer erzielte in der 72. Minute auch das vorentscheidende zweite Tor, nachdem Joachim Löw den angeschlagenen Abwehrchef Jerome Boateng auswechseln musste. Die beste deutsche Chance in einer hochklassigen Partie hatte Joshua Kimmich, der nur das Lattenkreuz traf (74.). Die Franzosen schafften auf Kosten des DFB-Teams den Sprung ins Finale - wo es gegen Portugal aber eine bittere 0:1-Pleite gab.

WM 2014, Viertelfinale: Frankreich - Deutschland 0:1 Zwei Jahre zuvor hatten die Deutschen auf dem Weg zum vierten WM-Titel das bessere Ende für sich. Im Viertelfinale im Maracana, der Stätte des späteren Finalerfolgs, köpfte Mats Hummels, der zuvor gegen Algerien wegen Fieber aussetzen musste, schon in der 13. Minute das Führungstor des DFB-Teams - das diesen Vorsprung im weiteren Spielverlauf nicht mehr hergab, obwohl die Franzosen zunehmend wütende Angriffe starteten, die allerdings keinen Erfolg mehr brachten. Aus Frankreichs damaliger Equipe gehörten Keeper Hugo Lloris, Raphael Varane, Paul Pogba, Karim Benzema und Antoine Griezmann auch sieben Jahre später noch zum Kader, bei den Deutschen, die auf dem Weg zum Titel Halbfinale (7:1 gegen Brasilien) und Finale (1:0 gegen Argentinien) für sich entscheiden konnten, sind es Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos und Thomas Müller.





WM 1986, Halbfinale: Deutschland - Frankreich 2:0 Die deutsche Mannschaft zeigte im "Glutofen von Guadalajara" gegen die französische Equipe eine der besten Leistungen jener Ära. Dabei war Frankreich als amtierender Europameister und Weltmeister-Besieger (im Viertelfinale zog man Italien aus dem Verkehr) mit klangvollen Namen wie Michel Platini, Jean Tigana und Alain Giresse als Favorit ins Spiel gegangen. Auf dem Platz aber jubelten und lachten am Ende die Deutschen: Rudi Völler schob zum 2:0-Sieg ein, das 1:0 hatte Andreas Brehme erzielt. Frankreich war besser, Deutschland eiskalt. Im Finale unterlag das Team von Franz Beckenbauer 2:3 gegen Argentinien um Diego Maradona, vier Jahre später jedoch gelang gegen die Südamerikaner die Revanche.

WM 1982, Halbfinale: Deutschland - Frankreich 5:4 i.E. Klaus Fischers Fallrückzieher zum 3:3 in der Verlängerung blieb deutschen Fußballfans in Erinnerung, im Elfmeterschießen traf nach sechs Toren in der regulären Spielzeit dann Horst Hrubesch zum entscheidenden 8:7. Überschattet wurde die Partie vom rüden Einsteigen von DFB-Keeper Toni Schumacher und dem Franzosen Patrick Battiston, der nach einer überambitionierten Rettungsaktion Schumachers kurzzeitig bewusstlos war und mit einer Gehirnerschütterung, Wirbelverletzungen und zwei verlorenen Zähnen nach längerer Behandlungspause ausgewechselt werden musste - Schumacher entschuldigte sich nicht, sagte stattdessen: "Unter Profis gibt es kein Mitgefühl, aber ich zahle dem Battiston seine Jacketkronen." Battiston sagte noch 2016, dass er Schumacher nicht noch einmal treffen wolle. Das Finale der WM verlor Deutschland 1:3 gegen Italien.

WM 1958, Spiel um Platz drei: Frankreich - Deutschland 6:3 Das erste Duell der beiden europäischen Rivalen bei einem großen Turnier gab es im wenig bedeutenden Spiel um den dritten Platz bei der WM 1958, nachdem beide Mannschaften zuvor ihre Halbfinalspiele verloren hatten. Mann des Torfestivals war mit vier Treffern der damalige WM-Rekordschütze Just Fontaine, der die Treffer zum 1:0, 3:1, 5:2 und 6:3 erzielte, für die als Weltmeister entthronten Deutschen trafen in Göteborg unter anderem die 54er-Weltmeister Helmut Rahn und Hans Schäfer.

