Platz in der EM-Startelf gegen Frankreich? Timo Werner gibt zu: "Vielleicht bin ich etwas hinten dran"

Am Dienstag steigt auch endlich die deutsche Nationalmannschaft in das EM-Turnier ein - mit dem Hammerstart gegen Weltmeister Frankreich. Bis dahin wird es noch ein harter Kampf um die letzten Plätze in der ersten Elf. "Es passiert noch sehr viel. Wir haben die Basis gelegt, jetzt arbeiten wir noch an Details", sagte Marcus Sorg, der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, am Samstagmittag. "Deshalb möchte ich nicht unterstreichen, dass die Mannschaft jetzt schon steht." Anzeige

Vor allem in der Offensive hat Löw die Qual der Wahl. Mit Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané, Timo Werner, Kai Havertz und Kevin Volland kämpfen sechs Spieler um drei Positionen. Da Müller und Gnabry gesetzt sein dürften, bleibt nur noch eine Position über. Werner sieht sich dafür selbst aktuell nicht unbedingt in der Pole Position. "Vielleicht ist es der Moment, dass ich etwas hinten dran bin an der Stammelf" sagt er. "Aber das ist auch nicht schlimm. Ich bin kein Spieler, der sich mit verschränkten Armen auf die Tribüne setzt und schmollt. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft."

Das EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei (3:0) schaute die Mannschaft gemeinsam im Base Camp in Herzogenaurach - und fiebert jetzt dem eigenen Start entgegen. "Wir können kaum erwarten, dass es losgeht", so Werner. "Wir hatten zwei Wochen Vorbereitung. Das muss normalerweise reichen, um fit und bereit zu sein." Und auch wenn der Chelsea-Star nicht zu ersten Elf gehören sollte, will er Vollgas geben. "Man sollte sich als Stürmer aber auch in der Jokerrolle weiterentwickeln. Es ist ganz normal, dass man auf dem Niveau auch mal von der Bank kommt", sagt der Stürmer. "Es ist wichtig, dem Trainer zu zeigen, dass man dann dem Team helfen kann." Auch wenn der Startplatz erstmal die Bank ist.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!