Wie gut ist Deutschland wirklich? Auftakt-Niederlage des DFB-Teams spaltet Mannschaft, Trainer und Fans

Über 22 Millionen Zuschauer schalteten am Dienstagabend in Deutschland das ZDF ein, um beim EM-Auftaktknaller zwischen den Weltmeistern von 2014 und 2018 dabei zu sein. Das entspricht einem Marktanteil von 67,4 Prozent – eigentlich eine Topquote. Doch nicht nur in der Bewertung dieser Zahlen ist sich Deutschland uneins. Denn beim Eröffnungsspiel vor fünf Jahren (2:0 gegen die Ukraine) hatten noch über vier Millionen Fans mehr im Free-TV zugeschaut. Nach dem 0:1 gegen Frankreich wird aber landauf, landab viel intensiver über die wichtigste sportliche Frage diskutiert: Wie gut ist Deutschland wirklich? Anzeige

Hier gehen die Meinungen der Experten, der Anhänger und sogar die des Bundestrainers und eines Teils seiner Spieler auseinander. "Das war zu wenig, weil wir zu harmlos waren", sagte beispielsweise Jo­shua Kimmich, den Joachim Löw wie erwartet auf der rechten Seite statt im Zentrum eingesetzt hatte, sehr selbstkritisch. Robin Gosens meinte nach dem Abpfiff: "Das ist sauärgerlich. Am Ende stehen wir mit null Punkten da, deshalb bin ich angepisst."

Andere Spieler wie Toni Kroos oder Ilkay Gündogan waren dagegen, wie auch der DFB-Coach, sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft, trotz des enttäuschenden Ergebnisses. "Wir haben phasenweise richtig guten Fußball gespielt, waren auf Augenhöhe mit Frankreich. Das haben uns viele nicht zugetraut", meinte Gündogan. Und Löw analysierte: "Wir haben alles in die Waagschale geworfen und es überwiegend wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Mannschaft hat richtig Biss gezeigt und viele Duelle gewonnen."





Die Statistik sprach für Deutschland, aber ...

Tatsächlich sprechen die Fakten zunächst mal für Deutschland. Das Team lief mehr als der Gegner (113,6 zu 109 Kilometer), gab deutlich mehr Torschüsse ab (10:4), hatte 58 Prozent Ballbesitz und spielte fast doppelt so viele Pässe wie die Gäste (725:438). Doch bekanntermaßen spricht die Statistik oft ihre eigene Sprache. Denn Fakt ist auch, dass die Franzosen das Spiel jederzeit im Griff hatten, nach dem Eigentor von Mats Hummels (20. Minute) vor allem kompakt in der Defensive standen, auf Konter lauerten – und diese auch setzten. Adrien Rabiot traf noch den Pfosten, dazu wurden zwei Tore von Kylian Mbappé und Karim Benzema wegen Abseitsstellungen (zu Recht) aberkannt. Es hätte also auch deutlich schlimmer kommen können fürs DFB-Team – womit sich einige Experten bestätigt fühlen dürften.

"Vielleicht muss man akzeptieren, dass Frankreich einfach besser war“, sagte beispielsweise Ex-Nationalspieler Torsten Frings. Sein ehemaliger Teamkollege Mehmet Scholl ist ebenfalls überzeugt: "Für mehr reicht es aktuell einfach nicht.“ Und Bayern-Legende Paul Breitner kritisierte das Spiel der deutschen Mannschaft sogar sehr deutlich: "Das war zu lieb, zu nett, zu brav. Man hatte den Eindruck: Was soll sich denn da überhaupt tun? Das rührt daher, dass unser Mittelfeld aus Weltmeistern des Sicherheitsfußballs besteht“, schrieb er in seiner Kolumne für die tz. "Franz Beckenbauer würde es wohl Altherrenfußball nennen", so der Welt- und Europameister weiter.

Bundestrainer Löw mit "Zuversicht für die nächsten beiden Spiele"

Also war die deutsche Leistung nun zu harmlos, zu ängstlich? Oder war der Auftritt gegen die aktuell beste Kontermannschaft des Planeten genau richtig dosiert und zeigte, dass die DFB-Elf auch mit den ganz Großen noch mithalten kann?