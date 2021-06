Nach Niederlage gegen Frankreich - DFB-Verteidiger Gosens: "Wir haben jetzt zwei Finalspiele"

Der Auftakt ging daneben. Das 0:1 gegen Frankreich bringt die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal unter Zugzwang: Das Team von Superstar Cristiano Ronaldo gewann selbst 3:0 gegen Ungarn . "Am Ende des Tages stehen wir hier mit null Punkten, dementsprechend bin ich ein bisschen angepisst", sagte Linksverteidiger Robin Gosens nach der Partie gegen die Equipe Tricoloré. "Ich glaube, wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns im Vorfeld vorgenommen haben."

Für einen oder gar drei Punkte gegen die Franzosen reichte es dennoch nicht. Gegen Titelverteidiger Portugal darf sich das Team jetzt keine weitere Niederlage erlauben - sonst wird es ganz eng mit dem Einzug in die K.o.-Runde. "Wir haben jetzt noch zwei Finalspiele, da können wir sechs Punkte holen", sagte Gosens. Dafür muss aber doch so einiges besser werden in der Truppe von Bundestrainer Joachim Löw, das weiß auch der Linksverteidiger. "Ich gebe allen Recht, die sagen, es hat die Durchschlagskraft gefehlt."