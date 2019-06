Achtelfinale der Frauen-WM: So könnte Deutschland schon am Donnerstag jubeln - Hammer-Gegner droht

Ein Auftakt nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen bei der WM 2019 in Frankreich: Zwei Siege aus zwei Spielen geben den DFB-Frauen sogar die Chance, am Donnerstagabend schon vom Sofa aus ins Achtelfinale einzuziehen. Weil die beiden noch punktlosen Gruppen-Konkurrenten China und Südafrika am Abend (21 Uhr) aufeinander treffen, könnten die sechs von Deutschland gesammelten Zähler schon jetzt für die nächste Runde reichen. Der knappe 1:0-Sieg gegen Spanien am Mittwoch wäre damit Gold wert gewesen.