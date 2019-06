Deutschland gegen Spanien: Bundestrainer Joachim Löw reist zu Finale der U21-EM

Zum zweiten Mal in Folge steht die deutsche U21-Nationalmannschaft im EM-Finale . Die Elf um Top-Torjäger Gian-Luca Waldschmidt trifft am Sonntag auf Spaniens Junioren , die schon beim deutschen EM-Sieg 2017 Final-Gegner waren. Als Unterstützung der Nachwuchsspieler reist eine DFB-Delegation zum Endspiel in die italienische Stadt Udine. Auch Bundestrainer Joachim Löw wird das Finale vor Ort verfolgen .

"An so manchem Spieler werden wir bestimmt auch über die U21 hinaus noch unsere Freude haben", hatte der 51-Jährige nach dem Sieg der deutschen U21 im Halbfinale gegen Rumänien erklärt. Gut möglich also, dass der Bundestrainer am Sonntag so manchen Nachwuchsspieler bereits für die A-Nationalmannschaft im Blick hat. "Die U21 hat den deutschen Fußball bei der EM in Italien bisher bestens repräsentiert und eine hervorragende Visitenkarte abgegeben. Das Sahnehäubchen wäre jetzt der wiederholte Titelgewinn", wird Löw in einem Statement des DFB zitiert.