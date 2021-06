Deutschland gegen Ungarn: Egal, wie's ausgeht, bei Familie Nagy wird gefeiert

Jubelt Favorit Deutschland, oder schafft Außenseiter Ungarn die Sensation? Egal, wie es am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) in München ausgeht – Gabor Nagy und seine Familie haben einen Grund zum Feiern. 2003 kam der Kapitän des Tischtennis-Verbandsligisten SSV Neuhaus von Ungarn nach Wolfsburg. Heute Abend schlagen zwei Herzen in seiner Brust: „Ich habe die erste Hälfte meines Lebens in Ungarn verbracht, die zweite in Wolfsburg. Wir identifizieren uns mit Deutschland. Deswegen ist das ein schwieriges Spiel.“

„Das muss ich mir heute noch von Bekannten und Freunden anhören“, sagt Nagy mit einem Augenzwinkern. „Es ist für mich das typische Beispiel dafür, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt. Kampfgeist kann vieles bewirken.“

Das hat bei dieser EM Ungarn selbst bewiesen. Das 1:1 gegen Weltmeister Frankreich sorgte auch für Jubel im Hause Nagy, der nachfolgende deutsche 4:2-Erfolg gegen Europameister Portugal machte den Fußball-Tag perfekt. „Das war schon nicht so schlecht“, sagt Nagy. Und: Wenn er mit seinem Sohn auf der Coach jubelt, dann wissen auch Ehefrau Ivetta und Töchterchen Lotta (6) wie es steht.

Dass Deutschland der Familie so am Herzen liegt, hat seinen Ursprung vor 18 Jahren. Als Nagy, geboren in Szombathely nahe der österreichischen Grenze, nach Wolfsburg kam, da wollten er und seine heutige Ehefrau als Ingenieur und Ingenieurin nur beruflich Auslandserfahrung sammeln. „Aber wir haben uns in Wolfsburg extrem wohlgefühlt. Es hat sich auch karrieretechnisch für uns entwickelt. Deshalb sind wir hiergeblieben, haben hier ein Haus gekauft. Unsere Kinder sind hier geboren, wir haben alle die doppelte Staatsbürgerschaft und fühlen uns als Deutsche“, sagt Nagy, der mittlerweile mit seiner Frau bei VW arbeitet.

In Reislingen Südwest sind sie Zuhause, zur Sporthalle haben sie es nicht weit. „Das war ein bisschen Glück, aber auch geplant. Tischtennis ist ein Schwerpunkt in unserem Leben“, sagt der Kapitän des SSV Neuhaus, der sich bis zum vergangenen Jahr auch als Spartenleiter bei seinem Verein ehrenamtlich engagiert hatte. Junior Daniel ist mittlerweile schon auf dem Radar des deutschen Tischtennis-Bundes aufgetaucht.

Doch heute Abend steht im Hause Nagy der Fußball im Vordergrund. Am liebsten hätten sie es natürlich, wenn es beide Nationen ins Achtelfinale schaffen. Wie das gehen könnte? Ungarn gewinnt knapp und Frankreich schlägt zeitgleich Portugal. Dann wären Ungarn als Gruppen-Zweiter und Deutschland als einer der besten Dritten weiter. „Aber ich tippe mal, Deutschland gewinnt. Kader und Qualität sind einfach besser.“ Dann wäre Ungarn leider raus. Das gilt auch für ein Remis, das Deutschland ebenfalls eine Runde weiterbringt.

Und auch, wenn zwei Herzen in seiner Brust schlagen, was für ein Trikot er auf der Couch tragen wird, steht fest. Da hat Gabor Nagy keine Wahl, wie ein Blick in den Kleiderschrank zeigt: „Ich habe drei, vier Deutschland-Shirts, aber keines von Ungarn“, erzählt er schmunzelnd, betont aber: „Egal, wer gewinnt, egal wer weiterkommt - ich freue mich!“