Deutschland-Gegner Estland: Mannschaft, Trainer, Bilanz - und was macht Ragnar Klavan?

Estlands Nationaltrainer Martin Reim stellt seine Spieler auf Schwerstarbeit im EM-Qualifikationsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft ein. Der 48-Jährige sieht die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Mainz aber zugleich als ein Erlebnis an. "Wir sind einfach froh, dass wir gegen Deutschland antreten können. Es wird schwierige Arbeit für uns", sagte Reim am Montag bei der Pressekonferenz in der Mainzer Arena.

"Wir müssen sehr mutig auf dem Feld sein“, sagte Abwehrspieler Karol Mets zur Marschroute des krassen Außenseiters. "Der Trainer hat gesagt, wir sollen keine Angst haben vor dem Spiel, sondern den Abend genießen", fügte der 26-Jährige hinzu. Estland ist nach zwei Niederlagen in Gruppe C gegen Tabellenführer Nordirland (0:2 und 1:2) noch punktlos.

Wo ist Ragnar Klavan?

Der einzige in Fußball-Deutschland bekannte Nationalspieler fehlt Trainer Reim. Ragnar Klavan steht nicht im Kader der Esten - obwohl der ehemalige Bundesliga-Profi des FC Augsburg (140 Spiele) fit ist. Der Grund: Der 33-Jährige bat seinen Coach um eine Pause von den Länderspielen. Klavan ist der aktuell mit großem Abstand berühmteste Spieler Estlands, nicht zuletzt wegen seiner Zeit unter Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Für die "Reds" war er von 2016 bis 2018 aktiv. Nun muss Reim ohne seinen Abwehrchef auskommen, der insgesamt 124 Spiele für die "Sinisärgid" (blauen Shirts) absolvierte. Derzeit spielt Klavan in der Serie A für Cagliari Calcio.

Estland ohne Stars - Youngster Mattias Kait als Hoffnungsträger

Die estnische Mannschaft muss quasi seit jeher ohne große eigene Stars auskommen. Dass Spieler in Spitzenligen wie der Bundesliga, der Premier League oder der italienischen Serie A Fuß fassen, wie das Klavan gelungen ist, bleibt die absolute Ausnahme. Die meisten Spieler Estlands sind No-Names, das Gros spielt entweder in der heimischen Premium Liiga (Meister Flora Tallinn stellt einen Block von sieben Profis) oder in Norwegen, Schweden und Polen.

Trainer Martin Reim setzt neben erfahrenen Spielern wie Klavan, dem fast 35-jährigen Kapitän und Spielmacher Konstantin Vassilijev, Abräumer Artjom Dmitrijev (30) und Rechtsaußen Sergei Zenjov (30) vermehrt auch auf junge Spieler. Neben Linksaußen Vlasiy Sinyavskiy (22) und Mittelstürmer Erik Sorga (19), die zuletzt gegen Nordirland ihre Debüts feierten, sticht Mattias Kait heraus. Der 20-Jährige steht als einziger Spieler in Westeuropa unter Vertrag, spielt in der Jugend des Premier-League-Absteigers FC Fulham. Kait, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht, könnte im kommenden Jahr zur Alternative für die erste Mannschaft werden. In Estland ist er es längst - Kait steht gegen Deutschland bereits vor seinem 20. Länderspiel.

Der Trainer: Das ist Martin Reim

Der Trainer Estlands ist gleichzeitig Rekordnationalspieler seines Landes - Martin Reim ist seit September 2016 für die Esten verantwortlich. Vor dem Länderspiel gegen die deutsche Mannschaft gibt der 48-Jährige sich kämpferisch und wirft sich auch körperlich in die Waagschale. "Ich wäre bereit, das zu machen und mir alle Haare abzurasieren", sagte Reim mit Blick auf einen möglichen Punktgewinn seiner Mannschaft in Mainz.

Als Nationaltrainer hat Reim mit dem kleinen Land im Baltikum zumindest bescheidenden Erfolg. Von 35 Spielen in seiner Amtszeit konnte man immerhin 13 gewinnen. Highlights dabei waren ein 3:0-Sieg gegen den späteren Vizeweltmeister Kroatien im Jahr 2017, Siege gegen die Baltikum-Konkurrenten Lettland (2:1) und Litauen (2:0) sowie ein 1:0-Erfolg in Griechenland.

Die Bilanz spricht klar für Deutschland

Die bisherigen drei Duelle zwischen Estland und Deutschland konnte das DFB-Team allesamt gewinnen - das letzte Spiel liegt allerdings fast auf den Tag genau 80 Jahre zurück. Wenige Monate vor dem 2. Weltkrieg gewann Deutschland mit 2:0, auch 1935 und 1937 gab es zwei klare Siege.

