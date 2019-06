Deutschland-Gegner Weißrussland im Check: Mannschaft, Trainer, Bilanz - und was macht Aleksandr Hleb?

Die EM-Qualifikation ruft - und Deutschland bekommt es am dritten Spieltag mit einer großen Unbekannten zu tun. Weißrussland, am Samstag um 20.45 Uhr der deutsche Gegner in Borissow, hat keine nennenswerten Stars vorzuweisen und einen hierzulande gänzlich unbekannten Trainer. Kann Weißrussland trotzdem zur Gefahr für die Mannschaft von Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg werden, der den verletzten Joachim Löw vertritt? Der SPORTBUZZER macht den Gegner-Check.