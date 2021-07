Nach Olympia-Gold für Deutschland: Kanutin Funk gedenkt der Flutopfer – Widmung an verstorbenen Trainer

Sie liebt das wilde Wasser, seit sie fünf Jahre alt ist – und beklagte sich immer ein wenig, dass es ihr daheim im Kreis Ahrweiler nicht wild genug erscheint für den Sprung in die Kanuslalomspitze. Sie lernte das Paddeln auf den – normalerweise – friedlichen Flüssen Ahr und Rhein. Am Dienstag hat sich Ricarda Funk in Tokio in ihrem Lieblingselement den Traum vom Olympiagold erfüllt, fast spielerisch meisterte die Kanuslalom-Mitfavoritin in ihrem Kajak all die schweren Wellen und Walzen. Und es ist ein bizarrer Zufall, dass die erste Goldmedaille für Deutschland ausgerechnet eine Athletin aus der am meisten vom Hochwasser gebeutelten Region gewinnt. Aus einem Tal, in dem sich die Menschen alles andere wünschen als eine reißende Strömung. Anzeige

Nach der ersten überwältigenden Freude galten die Gedanken der Kajak-Olympiasiegerin den Menschen daheim. "Es war für mich schrecklich, hier in Tokio die Bilder aus der Heimat zu sehen. Aber der Kreis Ahrweiler ist stark, zusammen sind wir stärker." Ihr Elternhaus, das 17 Kilometer von Ahrweiler entfernt liegt, war nicht ganz so schlimm betroffen. Aber man kennt und hilft sich im Landkreis. Kurz vor Olympia blickte sie im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, zurück an die Anfänge: "Ich habe schon immer knallhart trainiert – aber im Flachwasser. Das spielerische Element in den Walzen und Wellen kam da zu kurz. Dies sollte man eigentlich in jungen Jahren lernen, wenn der Respekt noch nicht so groß ist."

"Die Jungs wollte ich einfach plattmachen" Vater Thorsten (59) und Bruder Alexander (30) seien immer dabei gewesen. "Wir hatten keine richtige Strecke, daher ein eigenes Schnur- und Torstangensystem entwickelt und vor jeder Einheit eine Leine gespannt, die ich auf der anderen Seite der Ahr mit einem Karabiner festgemacht habe. Wir haben krassen Aufwand betrieben, waren aber ein eingespieltes Team." Ihre Trainingspartner waren durchweg Jungs: "Das war mir egal, dass ich ein Mädchen bin. Die Jungs wollte ich einfach plattmachen." Als Teenie zog Ricarda Funk an den Bundesstützpunkt nach Augsburg, wo sie am Eiskanal, der Olympiastrecke von 1972, ihre zweite Heimat fand und mittlerweile neben ihrer Stelle als Sportsoldatin Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert. Doch ihrem Heimatverein in Bad Kreuznach ist sie immer treu geblieben.

Das große Ziel Olympia habe sie sich erstmals 2011 gesetzt, als sie den Sprung in die Bundeswehr-Sportfördergruppe schaffte und ihre Sportart von nun an professionell betrieb. "2012 habe ich die Spiele in London im Fernsehen verfolgt und mitgefiebert – danach habe ich angefangen zu träumen." Schon damals holte die Australierin Jessica Fox, die Favoritin und Halbfinalerste an diesem Dienstag, mit gerade mal 18 Jahren Silber. "Sie ist außergewöhnlich stark", sagt Ricarda Funk, die im Finale knapp drei Sekunden langsamer war als Fox, aber ohne Torstabberührung und ohne Zeitstrafe durchkam. Fox handelte sich vier Strafsekunden ein – und so kam der Siegesschrei von der Deutschen, die 2016 in der Rio-Quali noch an ihren Nerven gescheitert war.