DHB-Team hadert nach Niederlage gegen Spanien mit Chancenverwertung: "Hat uns das Genick gebrochen"

DHB-Team eine Viertelstunde "überragend"

Vor allem die vielen vergebenen Möglichkeiten im Angriff - nicht nur, aber auch in der Phase nach einer zwischenzeitlichen eigenen 25:22-Führung (43. Minute) - taten den Deutschen richtig weh. "Wir fangen an, mit zu viel Risiko zu spielen, nachdem wir eine Viertelstunde lang überragend gespielt haben. Viel besser kann man im Angriff nicht agieren" , lobte Bundestrainer Alfred Gislason seine Truppe für den Lauf zu Beginn des zweiten Durchgangs. Dann aber kam der Bruch, knapp neun Minuten ohne eigenen Treffer. "Wir nehmen zu viel Risiko, Pässe, die direkt im eigenen Netz landen. Letztendlich verwerfen wir zu viele freie Bälle und machen es uns damit selbst kaputt", kritisierte der Isländer. In den letzten 13 Minuten seien genug Chancen da gewesen, "um das Spiel zuzumachen. Die Chancenauswertung hat uns das Genick gebrochen."

Gislason: Konzentration auf Brasilien und Polen

Gislason hob lobend hervor, dass die Deutschen zumindest die gefürchtete offensive Deckung der Spanier richtig forderten. "Mit zunehmender Spielzeit haben wir das immer besser gelöst. Wir haben die Spanier gezwungen, aus der offensiven Abwehr wieder in eine 6:0-Formation zu wechseln." Was nichts daran ändert, dass das DHB-Team ab sofort auf die Resultate der Konkurrenz schauen muss. "Wir können uns nur auf die nächsten Spiele konzentrieren und hoffen, dass wir das mit guten Leistungen 60 Minuten durchziehen. Wir brauchen sehr viel Glück, um die Möglichkeit zu bekommen, ins Viertelfinale einzuziehen", wusste Gislason. Am Samstag geht es gegen Brasilien, am Montag folgt das Duell mit Polen (jeweils 20.30 Uhr).