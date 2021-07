"Ist einfach bitter und schmerzt": Deutsche Handballer hadern mit Olympia-Auftaktpleite gegen Spanien

Dazu zählt auch, dass er die Annehmlichkeiten des Olympischen Dorfes links liegen lässt : "Das Dorf ist schon gigantisch. Da ist sehr viel, was man mitbekommt, die vielen bekannten Sportler. Doch jetzt hat das Turnier begonnen – und da ist alles andere egal." Denn durch die Niederlage ist die DHB-Auswahl in ihrer Gold-Mission in der schweren Vorrundengruppe A unter Druck geraten. Gegen Argentinien müssen am Montag zwei Punkte her, um die Chance aufs Viertelfinale zu erhalten. Ein Sieg ist Pflicht. Knorr ist überzeugt davon: "Ein Sieg wäre wichtig gewesen für den Kopf, aber wir nehmen auch so viel Energie mit, dass wir am Ende zu den vier Mannschaften gehören, die ins Achtelfinale einziehen."