Deutschland bei der Handball-WM mit zu vielen Mankos: Ein Scheitern mit Ansage

"Ziel nicht erreicht, Aufgabenstellung nicht erfüllt." DHB-Vizepräsident Bob Hanning wollte auch am Tag nach dem vorzeitigen WM-Aus nichts schönreden. Wenn in Ägypten um Gold gespielt wird, schauen Deutschlands Handballer zu. Ein Trend bei Turnieren, der seit dem EM-Triumph 2016 anhält. Das Scheitern der Mission mit dem Minimalziel Viertelfinale stand schon vor dem 31:24 (16:12)-Sieg gegen Brasilien fest. Die Tickets für die Runde der letzten Acht haben Spanien und Ungarn gelöst. Auf die Deutschen wartet nach dem Spiel an diesem Montag gegen Polen (20.30 Uhr, ARD) der Flieger in die Heimat. Abgesehen vom Turnier 1997, an dem kein deutsches Team teilnahm, droht das schlechteste WM-Abschneiden seit der Wende. Anzeige

Es war ein Scheitern mit Ansage. Die Hypothek von neun Absagen, die Bundestrainer Alfred Gislason auferlegt wurde, erwies sich als zu groß. Vor allem das Kieler Loch, dass sich nach Rückzug von Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek in der Abwehr aufgetan hatte, war zu groß. Dieses Manko ließ sich auf die Schnelle durch den unerfahrenen Erlanger Sebastian Firnhaber und den Flensburger Johannes Golla nicht zudecken. Gerade die routinierten Ungarn und Spanier leuchteten die Unzulänglichkeiten aus. "Wir haben in beiden Spielen das Momentum nicht genutzt", bilanzierte Hanning. Und das reichte schon, um beim Konzert der Besten nicht mehr dabei zu sein.

Polen-Partie am Montag ist Vorbereitungsspiel auf Olympia

Offenbar nicht so schlimm. Denn für Hanning und Co. sind die Spiele in Tokio das wichtigere Turnier. Vom Ziel Olympiagold will er nicht abrücken. Die WM habe ihn darin bestärkt. Denn: Einige Spieler haben das Fehlen der etablierten Kräfte genutzt, um sich in Gislasons Notizbuch zu spielen. Zum Beispiel Kreisläufer Golla, gegen Brasilien überragend – und das hinten wie vorn (7 Würfe/7 Treffer). Oder der Leipziger Philipp Weber, der die Problemzone des Spielmachers beseitigt hat. Für Hanning sind es "die Sieger des Turniers. Für sie, wie auch einen Timo Kastening war die WM extrem wichtig, um in höheren Hierarchieebenen besser zu funktionieren."

Seine Zuversicht für Tokio nimmt der umtriebige DHB-Vize aber auch aus dem Umstand, die aktuelle Qualität mit der in der Heimat verbliebenen, addieren zu können. Im März soll in Berlin der Nachweis erbracht, in Vollbesetzung bei der Olympiaqualifikation gegen Slowenien, Schweden und Algerien das Tokio-Ticket gebucht werden. "Wir haben ein gewisses Grundgerüst erstellt, das uns helfen wird. Wenn wir alle an Bord haben, haben wir eine Mannschaft, die richtig gut sein kann", sagt Gislason.

Für Hanning ist die Polen-Partie dann auch das zweite Vorbereitungsspiel auf Olympia. "Das wird uns weitere Antworten geben." Wenn denn die junge Garde vorspielen darf. Das wäre schon gegen Brasilien möglich gewesen. Doch ein Marian Michalczik saß 60 Minuten auf der Bank, der junge Juri Knorr auf der Tribüne. Und Marcel Schiller und Antonio Metzner kamen über Minieinsätze nicht hinaus. Für Keeper Jogi Bitter, der sich mit einer starken Leistung gegen Brasilien als klare Nummer eins empfohlen hat, geht es darum, "jetzt alles aufzusaugen. Denn in der Besetzung werden wir sicher nicht mehr zusammen spielen."

Gensheimer, Wolff: Gislason hat neue Baustellen