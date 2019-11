Deutschland, Holland und Co.: Diese 16 Teams sind schon für die EM 2020 qualifiziert

Mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Weißrussland sicherte sich die deutsche Nationalmannschaft am Samstag endgültig das Ticket für die EM 2020. Damit befindet sich die DFB-Elf in illustrer Gesellschaft: Schon jetzt stehen insgesamt 16 von 24 Teilnehmern an der gesamteuropäischen Europameisterschaft im nächsten Jahr fest. Mit dabei ist auch Deutschlands Gruppengegner Holland.

Der Elftal reichte am Samstag ein torloses Unentschieden gegen Nordirland, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Am letzten Spieltag der Gruppe C geht es damit nur noch um den Gruppensieg: Aktuell führt Deutschland mit 18 Punkten vor den Niederländern mit 16 Punkten.

Zum ersten Mal überhaupt wird die kommende EM in ganz Europa ausgetragen. In insgesamt zwölf Städten finden die Spiele statt, vier Partien steigen in der Allianz Arena in München. Das Finale am 12. Juli findet im berühmten Wembley-Stadion von London statt. Ob die deutsche Elf dann noch dabei ist, ist jetzt noch nicht abzusehen. Allerdings ist das DFB-Team nach der verpatzten WM 2018 und einem Umbruch nicht in einer Favoritenrolle.

Brandt: Deutschland kein EM-Favorit

Auch Nationalspieler Julian Brandt zählt Deutschland aktuell nicht zu den absoluten Top-Teams und sagte nach dem Spiel gegen Weißrussland: "Wir haben eine gute Mannschaft, aber es passt noch nicht alles zusammen. Daher steht uns zurzeit ein bisschen Demut gut zu Gesicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich habe ein gutes Gefühl."

Für das anstehende Turnier sieht der Angreifer von Borussia Dortmund andere Teams vorne: "Dadurch, dass sie die WM gewonnen haben, steht Frankreich natürlich hoch im Kurs. Belgien macht es sehr gut seit Jahren. Die Spanier wollen auch mal wieder weiterkommen. England hat viele gute junge Spieler. Die Holländer sind ein, zwei Jährchen voraus. Das wird schon eine gute EM."

