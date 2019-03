In Dubai: Jerome Boateng trifft sich vor Quali-Auftakt mit Holland-Legende Edgar Davids

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng nutzt die unfreiwillige Pause nach seinem Aus beim DFB-Team für einen Abstecher nach Dubai. Ganz los ließ ihn der EM-Qualifikationsauftakt der ehemaligen Kollegen am Sonntagabend in Amsterdam gegen die Niederlande aber offenbar auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht. Am Nachmittag traf er sich mit dem ehemaligen holländischen Superstar Edgar Davids (74 Länderspiele). Anzunehmen, dass es dabei auch um das Duell wenige Stunden später ging.