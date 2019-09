Malen und Wijnaldum besiegeln Deutschland-Niederlage: DFB-Elf gibt Spiel gegen Holland aus der Hand

Sie schienen schon auf dem sicheren Weg zur EM 2020, das Ticket für das Turnier im kommenden Sommer mit den zwei Heimspielen in München war bereits im Druck als man gestern Abend in Hamburg gegen die Niederlange dank des Treffers von Serge Gnabry zur Pause – nicht unverdient – 1:0 führte. Doch dann riss in der zweiten Halbzeit merkwürdigerweise der Faden bei der deutschen Nationalelf. Und so wurde es ein ganz bitterer Abend für die DFB-Auswahl - Deutschland verlor Schließlich mit 2:4 (1:0). Ein bitterer Abend war es vor allem für Innenverteidiger Jonathan Tah, der den Gegentreffer zum Ausgleich verschuldete und das 1:2 per Eigentor selbst erzielte. Toni Kroos konnte noch per – tatsächlich lächerlichem Handelfmeter – das 2:2 erzielen. Dann aber schlugen die bärenstarken Holländer zurück, den 3:2-Siegtreffer markierte Donyell Malen (79). Am Ende hieß es sogar 2:4 durch Georginio Wijnaldum – womit auch der direkte Vergleich an die Holländer geht, da das „Hinspiel“ 3:2 endete.

Deutschland mit kniffliger Ausgangslage in der EM-Qualifikation

Plötzlich und völlig unverhofft kommt wieder Spannung in diese Gruppe C. Am Montag geht es für die Nationalelf in Belfast gegen die Nordiren, die ihre bisherigen vier Qualifikationsspiele allesamt gewonnen hatten. Holland hat drei Punkte weniger, allerdings auch ein Spiel weniger. Eine knifflige Ausgangslage. Unverhofft kommt doof. Beim ersten Treffen nach der Sommerpause wurde die DFB-Elf so richtig gefordert, in ihrem Top-Spiel des Länderspiel-Herbstes mit insgesamt sechs Partien (davon fünf in der Qualifikation). Die Nummer 15 gegen die 16 der FIFA-Weltrangliste hieß es – auf dem Papier. In der Tat zeigten beide Mannschaften, dass mit ihnen in den nächsten Jahren bei den Großturnieren wieder als Titelanwärter zu rechnen ist.

Die Schlüsselszenen der Partie: Ein dicker Patzer des gebürtigen Hamburgers Jonathan Tah, der in der Dreierkette den verletzten Antonio Rüdiger vertrat, führte zum Ausgleich durch Frenkie de Jong, der Neuer aus kurzer Distanz versetzen konnte (59.). Danach war ein Bruch im deutschen Spiel zu erkennen, die Gäste übernahmen die Initiative gegen verunsicherte Deutsche. Mut wird nicht immer belohnt, Übermut schon gar nicht. Bundestrainer Joachim Löw, erstmals seit März wieder bei seiner Nationalelf, hat über den Sommer offenbar viel Zutrauen in seine Mannschaft gewonnen.

Deutschland-Trainer Löw vor Holland-Spiel noch optimistisch

Vor seinem Bank-Comeback nachdem er die beiden Qualifikationsspiele im Juni in Weißrussland (2:0) und gegen Estland (8:0) wegen einer Arterienquetschung wegen eines Unfall beim Hanteltraining verpasst hatte und von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten wurde, gab er den Optimisten: „Wir haben den Umbruch über die vergangenen paar Monate sehr gut hinbekommen. Die Automatismen greifen immer besser.“

Und: „Wir können jetzt wieder mehr Zug zum Tor entwickeln.“ Das alles sagt man nicht, wenn man sich seiner Sache nicht sicher ist. Seine Mannschaft dokumentierte Löws markige Worte nicht über die gesamte Spieldauer. Phasenweise schon. Reichte aber nicht.

Die Holländer machten es den Gastgebern vor wie es geht: Mit schnellem, mutigem Fußball.Variables Spiel, Wechsel der Systeme, mal Dreierkette, mal Fünferkette in der Defensive, Handlungsschnelligkeit, perfektes Reagieren in den Umschaltsituationen. Und immer im höchsten Tempo. Teilweise war es eine Lehrstunde. Am Freitagabend in Hamburg wurde schon in der ersten Halbzeit deutlich, dass beide Teams zuletzt ein wenig zu oft die Klingen gekreuzt hatten. Viel stand auf dem Spiel, viel Gift war auf dem Platz. Herbstliche 17 Grad, die offenbar aufs Gemüt der Fans schlugen (recht maue Stimmung) zeigte die Hamburger Videowall an – umso hitziger war es auf dem Rasen. Harte Fouls, Nickligkeiten, Geschubse, Rudelbildung, böse Worte – viel böses Blut. Joshua Kimmichs Rambo-Sprung in Matthijs de Ligt löst die Rangelei aus, bei der dann Jonathan Tah und Memphis Depay aneinander geraten. Kimmich und Depay sahen Gelb. Womit Kimmich gut bedient war. Was jedoch an diesem schwarzen DFB-Abend am Ende nur eine Randnotiz war.

