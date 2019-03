Joachim Löw erklärt: Deshalb fehlt Marco Reus in der Startelf gegen Holland

Manch Beobacher rieb sich beim Blick auf die deutsche Aufstellung zum Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande verwundert die Augen: BVB-Star Marco Reus fehlte in der insgesamt recht defensiv ausgerichteten Anfangsformation. Dabei war der Offensivallrounder beim 1:1 gegen Serbien am vergangenen Mittwoch nach seiner Einwechslung maßgeblich dafür veranwortlich, dass sich der Auftritt des DFB-Teams nach der Pause verbesserte. Was steckte also hinter der Entscheidung von Joachim Löw, den Kapitän von Borussia Dortmund nun zunächst auf der Bank zu lassen?