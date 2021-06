Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum EM-Schaulaufen gegen Lettland

Beim 100. Länderspiel von Torwart Manuel Neuer hat die deutsche Nationalmannschaft einen überzeugenden Testspiel-Sieg in Düsseldorf gegen Lettland eingefahren. Mit 7:1 (5:0) gewann das DFB-Team die Generalprobe für die am Freitag startende Europameisterschaft . Robin Gosens (19.), Ilkay Gündogan (21.), Thomas Müller (27.), Serge Gnabry (45.), Timo Werner (50.) und Leroy Sané (76.) trafen vor erstmals wieder zugelassenen 1000 Zuschauern für den dreimaligen Europameister. Der Treffer des starken Kai Havertz wurde als Eigentor von Lettlands Torwart Roberts Ozols gewertet (39.). Aleksejs Saveljevs (75.) erzielte den Ehrentreffer für die Gäste.

Am Tag nach der Partie gegen die Letten reist der gesamte DFB-Tross ins EM-Basisquartier im fränkischen Herzogenaurach. Am 15. Juni beginnt für das Löw-Team mit dem Vorrundenspiel gegen Frankreich das Turnier. Weitere Gruppengegner sind Portugal und Ungarn. Alle drei Partien finden in der Allianz Arena in München vor 14.000 Fans statt. Die EM beginnt am Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel Italien gegen die Türkei in Rom.